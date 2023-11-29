En İyi Yapay Zeka Uygulamaları

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yapay zeka araçlarının sayısı arttı. Bu içeriğimizde en iyi yapay zeka uygulamalarını sizler için bir araya getirdik.

Son yıllarda teknolojinin önemli bir ilerleme kaydetmesiyle birlikte yapay zeka araçlarının sayısı da bir hayli çoğaldı. Üstelik bu araçlar, hayatımızın pek çok noktasında çoktan yer edindi. Bizler de bu içeriğimizde en iyi yapay zeka uygulamalarını sizler için bir araya getirdik.

En iyi yapay zeka uygulamaları

ChatGPT

Dünyanın en büyük yapay zeka odaklı şirketlerinden OpenAI tarafından geliştirilen Chatgpt, sormayı düşündüğünüz hemen her soruya cevap verebilecek kapasitede bir araç. Örnek vermek gerekirse, kendisinden bir yemek tarifi, bir konuda fikir veya öğrenci iseniz ödevinizi yapmasını isteyebilirsiniz.

Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi yapay zeka uygulamaları!

Buna ek olarak bilgisayarınıza nasıl format atabileceğiniz hakkında bilgi alabilir ve hatta yazılım geliştirme sürecinde kod bile yazdırabilirsiniz. Yani Chatgpt'yi hayatınızın pek çok noktasında aktif olarak kullanabilirsiniz.

Google Bard

Chatgpt benzeri bir yapay zeka aracı olan Bard, teknoloji devi Google tarafından geliştirildi ve kullanıma sunuldu. Bard, Google'ın arama motoruna ve diğer veri kaynaklarına erişerek kullanıcılara güncel ve bilgilendirici yanıtlar verebiliyor.

Ödev hazırlamaktan içerik oluşturmaya, şiirler ve hikayeler hazırlamaktan kod yazdırmaya kadar pek çok amaç için kullanılabilen Google Bard, YouTube ve Workspace gibi platformlar ile de entegre edilebiliyor. Bu araç, özellikleri ile hayat kurtarıcı bir yapay zeka.

Adobe Enhance

Adobe Enhance, sesi iyileştirmek üzere özel olarak geliştirilmiş bir yapay zeka aracıdır. Arka plandaki gürültüleri azaltarak konuşmaları daha belirgin hale getirir, böylece sesler daha anlaşılır bir şekilde ortaya çıkar.

Yani video kayıtları, podcast'ler, müzik kayıtları ve telefon görüşmelerindeki ses kalitesini artırmak için etkili bir çözüm sunar. Adobe Enhance aracının makine öğreniminden destek aldığını belirtmek gerekiyor.

Hotpot.ai

Hotpot.ai, resimlerle ilgili bir dizi yapay zeka destekli işlemleri tek bir çatı altında sunan bir web sitesi. Arka plan temizleme, nesneleri kaldırma, eski fotoğrafları renklendirme ve metni resme dönüştürme gibi çeşitli özelliklere sahip. Bu platform, resim düzenleme ve iyileştirme konusunda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için birçok yapay zeka aracını bir araya getiriyor.

Writesonic

Writesonic de tıpkı Hotpot.ai gibi yapay zeka ile ilgili birçok aracı bir araya getiren bir web sitesi. Bu platform sayesinde bir makale hazırlayabilir, metni resme dönüştürebilir, Arama motoru optimizasyonu (Search engine optimization) analizi yapabilir veya ChatGPT gibi bir sohbet robotunu kullanabilirsiniz.

Android cihazlar için en iyi 10 yapay zeka uygulaması!

Bunlara ek olarak platform üzerindeki yapay zeka araçlarından makale fikirleri alabilir, ürün açıklamaları yazdırabilir veya Google Adsense, Facebook ve LinkedIn reklamları için de bir reklam metni yazdırabilirsiniz.