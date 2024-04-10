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En İyi Roguelike Oyunları

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Son yıllarda Roguelike oyunların popülaritesi giderek artıyor. Zorluklarıyla sevilen bu oyunlar, oyunculara adeta sınırsız bir keşif dünyası sunuyor. Oyun dünyasında kendine özgü bir konum edinen Roguelike yapımlar, her seferinde sınama özelliğine sahip. Biz de bu içeriğimizde en iyi Roguelike oyunları sıraladık.

En iyi Roguelike oyunlar

Risk of Rain 2

Hopoo Games tarafından geliştirilen ve Gearbox Publishing tarafından 2019'da yayınlanan Risk of Rain 2, en iyi Roguelike oyunlar listemizin ilk sırasında yer alıyor. İlk oyunun devamı niteliğindeki bu yapım, oyuncuları yabancı tehlikeli bir gezegene götürüyor.

Slay the Spire

2019'da çıkış yapan Slay the Spire, Mega Crit tarafından geliştirilip Humble Bundle tarafından yayınlandı. Oyuncuların büyük çoğunluğundan olumlu geri dönüşler alan yapım, kart destesi oluşturma ve stratejik savaş mekaniklerini birleştiriyor.

The Binding of Isaac

The Binding of Isaac, Edmund McMillen ve Florian Himsl tarafından yaratılan bağımsız bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Roguelike ve top-down shooter türlerinin özelliklerini harmanlayarak benzersiz bir oyun deneyimi sunuyor. Söz konusu yapım, Isaac adlı küçük bir çocuğun kendisini takip eden karanlık güçlerden kaçışını ve hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

Dead Cells

En iyi Roguelike oyunlar içeriğimizde Dead Cells de bulunuyor. Motion Twin ve Evil Empire tarafından geliştirilen bu oyun, bir laboratuvar kazası sonucunda ölümsüzlüğe uyanan ve başını kaybetmiş bir savaşçı olan "Kafasız"ın hikayesini anlatıyor.

Spelunky 2

2020'de piyasaya sürülen Spelunky 2, ölümcül tuzaklar ve gizemlerle dolu dinamik mağaraların yer aldığı bir macera oyunu. Oyunculardan tam not alan bu yapımı arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğinizi de belirtelim.

En iyi Roguelike oyunlar içeriğimizin devamı için ikinci sayfaya geçiş yapabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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