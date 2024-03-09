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En iyi ön kameraya sahip akıllı telefonlar

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DxOMark verilerine göre en iyi selfie performansı gösteren akıllı telefonlar listesi

Bir akıllı telefon satın almadan önce ciddi araştırma süreçlerine giriyoruz. Burada kullanıcı ihtiyaçları kritik rol oynasa da seçeneklerin bir hayli fazla olması kafa karışıklıklarına neden olabiliyor. Peki an itibariyle selfie performansına daha çok önem verenler için en uygun telefonlar hangileri? İşte DxOMark verilerine göre en iyi ön kameraya sahip akıllı telefonlar!

En iyi ön kameraya sahip akıllı telefonlar – Mart 2024

DxOMark'ınen iyi selfie performansı gösteren akıllı telefonlar listesinin zirvesinde Honor Magic 6 Pro bulunuyor. Toplamda 151 puan almayı başaran akıllı telefonun hemen ardından geçen sene satışa çıkan 149 puanlı iPhone 15 Pro Max geliyor. Listenin üçüncü sırasındaysa yine 149 puanlı geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 15 Pro geliyor. Dördüncü sıradaysa 145 puanlı iPhone 14 Pro Max karşımıza çıkıyor.

Listenin beşincisi iPhone 14 Pro. 145 puanlı akıllı telefonun hemen ardından altıncı ve sırada yine aynı puana sahip Google Pixel 8 Pro ve Huawei Mate 50 Pro bulunuyor. Listenin devamındaki modeller ise iPhone 14 Plus, iPhone 14, Huawei P50 Pro, Google Pixel 7 Pro ve Huawei Mate 40 Pro. Tüm listeyi görmek için 2. sayfaya geçebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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