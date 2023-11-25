En iyi dizüstü bilgisayarlar belli oldu! Birinci…

Video izleme ve müzik dinleme gibi günlük kullanım için en iyi dizüstü bilgisayar modelleri sıralandı. İşte liste...

Dizüstü bilgisayar üreten pek çok marka bulunuyor. Bu da pazarda yüzlerce modelin olmasına yol açıyor. Tabii bu rekabet açısından olumlu bir durum olsa da tüketici tarafında seçim yapma konusunda bir kafa karışıklığı yaratıyor. Peki günlük kullanım için en iyi dizüstü bilgisayar modelleri hangileri? İşte sıralama…

Günlük kullanım için en iyi dizüstü bilgisayar modelleri

DXOMARK tarafından yapılan bu sıralama, söz konusu dizüstü bilgisayarlarda video görüşmesi yapma, müzik dinleme ve video izleme gibi günlük işler yapılarak hazırlandı. Yani oyun performansının göz önüne bulundurulmadığını belirtelim.

Paylaşılan verilere göre günlük kullanım için en iyi dizüstü bilgisayar modeli, Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı MacBook Pro 14 inç oldu. Hemen ardından yine aynı markaya ait, bu sene piyasaya sürülen MacBook Air 15 inç M2 modeli onu takip etti. Üçüncü sırada ise Apple MacBook Air 13 inç bizleri karşıladı.

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Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla Dell Latitude 9440 ve Dell Latitude 7340 modellerini görüyoruz. Akabinde Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 ve Microsoft Surface Pro 9 onları takip ediyor. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Günlük kullanım için en iyi dizüstü bilgisayar modelleri şu şekilde sıralandı;

SıraModelPuanı 1Apple MacBook Pro 14¨ M21472Apple MacBook Air 15¨ M21413Apple MacBook Air 13¨ M21394Dell Latitude 9440 2 in 11295Dell Latitude 7340 2 in 11296Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 111277Microsoft Surface Pro 91278Microsoft Surface Pro 9 5G1279Asus Zenbook 14X OLED12510LG gram Style (14Z90RS)12411Lenovo ThinkPad T14 Gen 412412Samsung Galaxy Book3 Pro 16¨122

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