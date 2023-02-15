En hızlı orta segment Android telefonlar belli oldu!

AnTuTu, ocak ayının en hızlı orta segment 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay, hangi telefon nasıl performans gösterdi?

Bir telefon satın almadan önce daha sonrasında pişman olmamak için ufak çaplı araştırmalara girişiyoruz. Burada modelleri belirli standartlarda test ederek kıyaslayan AnTuTu gibi platformlar ön plana çıkıyor. Bu sayede hangi modelin nasıl bir performans sergilediğine dair fikir sahibi oluyoruz. Peki ocak ayının global pazarlardaki en hızlı orta segment telefonları hangileri? AnTuTu kısa bir süre önce açıkladı.

Ocak ayının en hızlı orta segment telefonlar listesi – Global

AnTuTu'nun ocak listesine bakarsak ABD'li yarı iletken firması Qualcomm'un önde olduğunu söylemek mümkün. Zira şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin tamamına güç veriyor. Buna göre geçen ayın şampiyonu Snapdragon 778G+ işlemcisiyle gelen Nothing Phone 1 oldu. Toplamda 577 bin 412 puan alan cihazı, 568 bin 702 puanlı iQOO Z5 takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 543 bin 197 puanlı realme GT Master yer alırken, dördüncü sırada 540 bin 765 puanlı Vivo T1 Pro 5G bulunuyor. Beşinci sırada ise 535 bin 341 puanlı realme Q3s karşımıza çıkıyor.

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İşte ocak ayının globaldeki en hızlı orta segment Android telefonları;

Nothing Phone 1 – 577 bin 412 puan

iQOO Z5 – 568 bin 702 puan

realme GT Master – 543 bin 197 puan

Vivo T1 Pro 5G – 540 bin 765 puan

realme Q3s – 535 bin 341 puan

Xiaomi 11 Lite – 532 bin 979 puan

Xiaomi 11 Lite 5G NE – 527 bin 063 puan

Galaxy A73 5G – 522 bin 016 puan

Xiaomi 12 Lite – 518 bin 788 puan

Galaxy A52s 5G – 514 bin 342 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.