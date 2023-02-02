En hızlı orta segment Android telefonlar belli oldu!

AnTuTu, aralık ayının en hızlı orta segment 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay, hangi telefon nasıl performans gösterdi?

Her geçen gün yeni bir modelin karşımıza çıktığı akıllı telefon pazarında AnTuTu gibi kıyaslama mecraları kritik bir rol oynuyor. Bu sayede hangi modelin nasıl bir performans sergilediğine dair fikir sahibi oluyoruz. Aynı zamanda söz konusu modellerin segmentindeki rakiplerine kıyasla artıları veya eksilerini görebiliyoruz. Son olarak ocak ayının en hızlı orta segment Android telefonlar listesi belli oldu.

En hızlı orta segment Android telefonlar

AnTuTu'nun aralık listesine bakacak olursak, ABD'li yarı iletken üreticisi Qualcomm'un önde olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin 8'ine güç veriyor. Buna göre geçen ayın şampiyonu Qualcomm Snapdragon 778G+ işlemcisiyle gelen iQOO Z6 oldu. Toplamda 599 bin 586 puan alan cihazı, 582 bin 614 puanlı Honor 80 takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 576 bin 804 puanlı iQOO Z5 yer alırken, dördüncü sırada 573 bin 924 puanlı OPPO Reno9 karşımıza çıkıyor. Beşinci sırada ise 572 bin 819 puanlı OPPO Reno8 Pro 5G bulunuyor.

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İşte ocak ayının en hızlı orta segment Android telefonları;

iQOO Z6 – 600 bin 109 puan

Honor 80 – 583 bin 635 puan

iQOO Z5 – 576 bin 804 puan

OPPO Reno9 – 573 bin 924 puan

OPPO Reno8 Pro 5G – 572 bin 819 puan

Honor 70 – 551 bin 442 puan

Huawei nova 10 Pro – 520 bin 818 puan

Huawei nova 10 – 519 bin 046 puan

realme 10 Pro+ – 508 bin 770 puan

Redmi Note 12 Pro+ – 464 bin 134 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi model listede kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!