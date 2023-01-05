En hızlı orta segment Android telefonlar belli oldu!

AnTuTu, aralık ayının en hızlı orta segment 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay, hangi telefon nasıl performans gösterdi?

Her geçen gün yeni bir modelin karşımıza çıktığı akıllı telefon pazarında AnTuTu gibi kıyaslama mecraları kritik bir rol oynuyor. Bu sayede hangi modelin nasıl bir performans sergilediğine dair fikir sahibi oluyoruz. Aynı zamanda söz konusu modellerin segmentindeki rakiplerine kıyasla artıları veya eksilerini görebiliyoruz. Son olarak aralık ayının en hızlı orta segment Android telefonlar listesi belli oldu.

En hızlı orta segment Android telefonlar

AnTuTu'nun aralık listesine bakacak olursak, ABD'li yarı iletken üreticisi Qualcomm'un önde olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin tamamına güç veriyor. Buna göre geçen ayın şampiyonu Snapdragon 778G+ işlemcisiyle gelen iQOO Z6 oldu. Toplamda 600 bin 109 puan alan cihazı, 583 bin 635 puanlı Honor 80 takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 573 bin 231 puanlı Xiaomi Civi 2 yer alırken, dördüncü sırada 571 bin 774 puanlı OPPO Reno8 Pro 5G karşımıza çıkıyor. Beşinci sırada ise 571 bin 33 puanlı iQOO Z5 bulunuyor.

Xiaomi'den bir model için daha MIUI 13 güncellemesi!

İşte kasım ayının en hızlı orta segment Android telefonları;

iQOO Z6 – 600 bin 109 puan

Honor 80 – 583 bin 635 puan

Xiaomi Civi 2 – 573 bin 231 puan

OPPO Reno8 Pro 5G – 571 bin 774 puan

iQOO Z5 – 571 bin 33 puan

Honor 70 – 552 bin 318 puan

OPPO Reno 9 – 543 bin 12 puan

Xiaomi mi 11 Youth Edition – 539 bin 234 puan

Honor 60 – 531 bin 640 puan

Huawei nova 9 Pro – 517 bin 10 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi model listede kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!