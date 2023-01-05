En hızlı Android telefonlar belli oldu! İşte ilk 10 model

AnTuTu, aralık ayının en hızlı 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay hangi telefon nasıl performans gösterdi?

Akıllı telefon sektöründeki hareketlilik sürüyor. Son zamanlarda birbirinden farklı tasarıma sahip birçok model kullanıcıların beğenisine sunulurken, cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan AnTuTu gibi platformlar da her ay yeni listeleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak AnTuTu, aralık ayının en hızlı Android telefonlar listesini paylaştı.

En hızlı Android telefonlar – Ocak 2023

AnTuTu'nun aralık ayının en hızlı Android telefonlar listesine her zamanki gibi Qualcomm damga vurdu. Rakibi MediaTek'e büyük farkla üstünlük kuran üretici, listedeki 10 modelin 8'inda karşımıza çıktı. Fakat burada kritik bir detayın olduğunu belirtmekte fayda var. Buna göre aralık ayının şampiyonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alan iQOO 11 Pro oldu. Toplamda 1 milyon 311 bin 221 puan alan akıllı telefonu 1 milyon 309 bin 159 puanlı Redmi K60 Pro takip etti.

Üçüncü sırada 1 milyon 299 bin 346 puanla Vivo X90 Pro+ yer alırken, dördüncü sırada 1 milyon 288 bin 523 puanla iQOO 11 karşımıza çıkıyor. Beşinci sırada ise 1 milyon 180 bin 921 puanla Xiaomi 13 Pro bulunuyor.

Güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri – Ocak 2023

Not: Liste sadece Çin pazarındaki modelleri baz alıyor. Küresel pazarları da kapsayan liste çok yakında açıklanacak.

İşte kasım ayının en hızlı 10 Android telefonu:

iQOO 11 – 1 milyon 311 bin 221 puan

Redmi K60 Pro – 1 milyon 309 bin 159 puan

Vivo X90 Pro+ – 1 milyon 299 bin 346 puan

iQOO 11 – 1 milyon 288 bin 523 puan

Xiaomi 13 Pro – 1 milyon 180 bin 921 puan

Xiaomi 13 – 1 milyon 278 bin 940 puan

Vivo X90 Pro – 1 milyon 275 bin 365 puan

Moto X40 – 1 milyon 273 bin 954 puan

Vivo X90 – 1 milyon 221 bin 809 puan

OnePlus Ace Pro – 1 milyon 108 bin 874 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.