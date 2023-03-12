En hızlı Android telefonlar belli oldu!

AnTuTu, şubat ayının en hızlı 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay hangi telefon nasıl performans gösterdi?

Akıllı telefon pazarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Günden güne yeni bir modelin satışa çıktığı sektörde kullanıcı cephesinde büyük bir kafa karışıklığı söz konusu. Zira seçeneğin fazla olması nedeniyle hangi modelin tercih edileceği gibi konularda çeşitli araştırmalar yapılıyor. Burada öne çıkan platformlardan birisi de AnTuTu. Zira bu gibi mecralar sayesinde hangi telefonun nasıl bir performans sergilediğine dair bilgi sahibi olabiliyoruz. Peki an itibariyle en hızlı Android telefonlar hangileri? Kısa bir süre önce global liste yayınlandı!

AnTuTu en hızlı Android telefonlar listesini paylaştı

AnTuTu'nun şubat ayının en hızlı Android telefonlar listesine her zamanki gibi Qualcomm damga vurdu. Rakibi MediaTek'e büyük farkla üstünlük kuran üretici, listedeki 10 modelin 9'unda karşımıza çıktı. Buna göre şubat ayının şampiyonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alan Red Magic 8 Pro+ oldu. Toplamda 1 milyon 304 bin 235 puan alan akıllı telefonu 1 milyon 280 bin 652 puanlı Vivo X90 Pro+ takip etti.

Üçüncü sırada 1 milyon 271 bin 052 puanla iQOO 11 yer alırken, dördüncü sıradaysa 1 milyon 255 bin 441 puanla Galaxy S23 Ultra karşımıza çıkıyor. Listenin beşinci sırasında 1 milyon 223 bin 018 puanla Galaxy S23+ karşımıza çıkıyor.

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İşte şubat ayının en hızlı 10 Android telefonu:

Red Magic 8 Pro+ – 1 milyon 304 bin 235 puan

Vivo X90 Pro+ – 1 milyon 280 bin 652 puan

iQOO 11 – 1 milyon 271 bin 052 puan

Galaxy S23 Ultra – 1 milyon 255 bin 441 puan

Galaxy S23+ – 1 milyon 223 bin 018 puan

Galaxy S23 – 1 milyon 198 bin 962 puan

OnePlus 11 – 1 milyon 150 bin 541 puan

ROG Phone 6D – 1 milyon 86 bin 117 puan

Xiaomi 12T Pro – 1 milyon 74 bin 67 puan

Redmi K50 Ultra – 1 milyon 60 bin 498 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.