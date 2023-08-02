En Hızlı Android Amiral Gemisi Telefonlar

Mobil pazarın devasa gelişimi akıllı telefon pazarındaki seçeneklerin bir hayli artmasına neden oldu. Bu sayede bugün bir model satın almak istediğimizde değerlendirebileceğimiz sayısız opsion var. Peki bu cihazlar arasında performansıyla öne çıkan modeller hangileri? İşte en hızlı Android amiral gemisi akıllı telefonlar!

AnTuTu en hızlı amiral gemisi Android telefonlar listesini paylaştı

AnTuTu'nun temmuz ayının en hızlı Android telefonlar listesine her zamanki gibi Qualcomm damga vurdu. Rakibi MediaTek'e büyük farkla üstünlük kuran üretici, listedeki 10 modelin 9'unda karşımıza çıktı. Buna göre geçtiğimiz ayın şampiyonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan Red Magic 8S Pro oldu. Toplamda 1 milyon 633 bin 2 puan alan akıllı telefonu 1 milyon 629 bin 470 puanlı iQOO 11S takip etti.

Üçüncü sırada 1 milyon 611 bin 508 puanla vivo X90 Pro+ yer alırken, dördüncü sırada 1 milyon 606 bin 381 puanla iQOO 11 Pro karşımıza çıkıyor. Son olarak listenin beşincisi 1 milyon 599 bin 488 puanla vivo X90s olarak karşımıza çıkıyor.

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Not: Liste sadece Çin pazarındaki modelleri baz alıyor. Küresel pazarları da kapsayan liste çok yakında açıklanacak.

İşte temmuz ayının en hızlı 10 Android telefonu:

Red Magic 8S Pro – 1 milyon 633 bin 2 puan

iQOO 11S – 1 milyon 629 bin 470 puan

vivo X90 Pro+ – 1 milyon 611 bin 508 puan

iQOO 11 Pro – 1 milyon 606 bin 381 puan

vivo X90s – 1 milyon 599 bin 488 puan

OPPO Find X6 Pro – 1 milyon 583 bin 992 puan

ZTE nubia Z50S Pro – 1 milyon 579 bin 920 puan

Vivo X Fold 2 – 1 milyon 566 bin 821 puan

Xiaomi 13 Ultra – 1 milyon 561 bin 791 puan

OnePlus 11 – 1 milyon 560 bin 349 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.