En Çok Tamir Edilen Akıllı Telefon Modeli Hangisi?

Akıllı telefonlar ilk olarak hayatımıza 5 Şubat 2008 yani bundan tam 16 yıl önce girdi. Her ne kadar yeni kuşaklar hatırlamasa da bir zamanlar telefon tamiratı bu kadar fazla talep görmüyordu. Akıllı telefonlarla birlikte telefon tamiratı da önemli hale gelmeye başladı. Peki şimdiye kadar en çok tamir edilen akıllı telefon modeli sizce hangisi?

En çok tamir edilen akıllı telefon markasında zirve iPhone modellerinde

Apple ve iPhone modelleri bildiğiniz gibi artık en çok satılan ve sevkiyat edilen akıllı telefon markası. Electronisc Hub ise tüm zamanların en çok tamir edilen akıllı telefon modelini ortaya çıkardı. Bu veriler ise iFixit tamir taleplerine ve sayfa görüntülemelerine göre oluşturuluyor.

Son yıllarda hükümetler daha kolay onarılabilen akıllı telefon üretimi için teşvikler vermeye ve bazen tedbirler almaya başladı. Bu anlamda da iFixit, insanların akıllı telefonlarını kendilerinin tamir edebilmesi için önemli bir yardımcı. Şimdiye kadar tüketicilerin en çok tamir yardımı talep ettiği akıllı telefon modeli ise iPhone 4 oldu. Apple'ın 2010 yılında tanıttığı akıllı telefon, en çok kullanılan akıllı telefon modellerinden de biri.

Yine en çok tamir talebi alan akıllı telefon markası da 17 milyon 511 bin sayfa görüntülemesiyle Apple oldu. Bunu 2 milyon 834 bin tamir talebi ile Samsung takip etti. Huawei ise 768 bin 114 ile üçüncü sırada yer alıyor.

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En çok tamir talep edilen akıllı telefon modeli sıralamasında ilk on sıra ise tamamen iPhone modellerinden oluşuyor. Buna göre en çok tamir edilen Android akıllı telefonu ise Samsung Galaxy S III ve onu sırasıyla Galaxy S5, S4, S6 ve LG Nexus 5 takip ediyor.

Electronisc Hub aynı zamanda en çok onarım talebi yapılan 2022 sonrası çıkan akıllı telefon modellerini de listeledi. Bu listenin zirvesinde de iPhone 14 Pro Max yer alıyor. Onu sırasıyla iPhone 14, iPhone 14 Pro ve Samsung Galaxy S22 Ultra takip ediyor. Beşinci sırada ise Google Pixel 7 Pro yer aldı. Bu anlamda Android modelleri daha az tamir talebi alıyor.

En çok tamir edilen akıllı telefon markası olumsuz bir imaj gibi gelse de aslında bu modellerin ne kadar uzun süreyle kullanıldığını ortaya çıkarıyor. Yine eski akıllı telefon modelleri bugüne kıyasla daha basit ve onarılabilen yapıdaydı. Şimdi ise çoğu üst düzey akıllı telefonu tüketicinin kendi kendine onarması oldukça zor hale geldi.