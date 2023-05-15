En çok satılan kulaklığın yenisini denedik! QCY T13 ANC inceleme

Dünyanın en büyük 5 TWS kulaklık üreticisinden biri olan QCY'nin yeni modeli QCY T13 ANC inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Dünyanın en büyük 5 TWS kulaklık üreticisinden biri olan QCY'nin yeni modeli QCY T13 ANC inceleme videosu ile sizlerleyiz. Fiyat/performans oranı yüksek ürünlerle sağladığı müşteri memnuniyeti ile dikkat çeken marka, yeni kulaklığında ne sunuyor?

QCY T13 ANC inceleme!

QCY T13 ANC kablosuz kulaklık, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken bir ürün. Kapağının geniş taraftan açılması tercihe bağlıdır ve kulaklıklar oldukça şık görünmektedir. Üzerlerinde bulunan LED'ler ise estetik bir görünüm sunmaktadır. Mat plastik malzeme seçimi, uygun fiyatlı kulaklıklarda genellikle tercih edilen bir ayrıntıdır ve T13'te de kaliteli bir hissiyat sağlamaktadır. Ayrıca kapağın sessiz bir şekilde açılması da kullanıcıları rahatsız etmeyecek bir detaydır.

T13 kulaklık kutusu yaklaşık 48 gram ağırlığındadır ve her bir kulaklık ise 6 gram civarındadır. Bu sayede kulaklıklar oldukça hafiftir ve kullanımı kolaylaştırır. Bu hafiflik, 7.2 mm kompakt sürücüler sayesinde elde ediliyor.

7.2 mm sürücüler, küçük olmalarına rağmen QCY T13'ün ses performansını olumsuz etkilemediğini belirtmek önemlidir. Kulaklıklar, bass derinliği, sesin genişliği ve tiz kalitesi gibi özelliklerde oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Hem derin basları başarılı bir şekilde çıkarabilir hem de temiz tizleri sunabilirler. Ayrıca QCY'nin uygulaması üzerinden ses modunu kişisel tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Standart mod genellikle tercih edilen bir seçenektir.

QCY T13'ün uygulaması, çeviri tabanlı olsa da kullanıcıları tatmin edecek özellikler sunmaktadır. Yazılım güncellemeleri, cihaza isim verme veya eşleşme listesini temizleme gibi detayları uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kulaklıkların üst yüzeyi dokunmatik kontrollere sahiptir ve bu kontrolleri uygulama üzerinden özelleştirebilirsiniz.