En çok satan oyunlar! Zirvede 2 ezeli rakip

Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Burada dikkatleri çeken ise bir haftadır indirimde olan yapımlar oldu.

Steam, düzenli olarak en çok satan oyunlar listesini paylaşıyor. Bu hafta ise dikkatleri üzerine çeken yapım, henüz yeni çıkmasına rağmen adını ilk sıraya yazdırmayı başaran Call of Duty: Modern Warfare II oldu. Hemen ardında ise Battlefield 1 yer aldı. İşte tüm liste

Steam en çok satan oyunlar listesini paylaştı!

Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında Call of Duty serisinin yeni çıkan ve ön sipariş dönemindeyken de satış rekoru kıran Modern Warfare II oyunu oldu. Hemen arkasında da yüzde 88 indirime girdiği için tekrar yükselişe geçen Battlefield 1 yer aldı.

Listenin 3. sırasında ise bu yıl son kez göreceğimiz FIFA 23 bulunuyor. Bu seri önümüzdeki yıldan itibaren farklı bir isimle aramıza katılacak. Ardından Counter-Strike: Global Offensive ve Dota 2 gibi ücretsiz oyunlar geliyor.

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