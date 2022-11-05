En çok satan oyunlar! Zirvede 2 ezeli rakip
Teknoloji Haberleri
Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Burada dikkatleri çeken ise bir haftadır indirimde olan yapımlar oldu.
Steam, düzenli olarak en çok satan oyunlar listesini paylaşıyor. Bu hafta ise dikkatleri üzerine çeken yapım, henüz yeni çıkmasına rağmen adını ilk sıraya yazdırmayı başaran Call of Duty: Modern Warfare II oldu. Hemen ardında ise Battlefield 1 yer aldı. İşte tüm liste
Steam en çok satan oyunlar listesini paylaştı!
Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında Call of Duty serisinin yeni çıkan ve ön sipariş dönemindeyken de satış rekoru kıran Modern Warfare II oyunu oldu. Hemen arkasında da yüzde 88 indirime girdiği için tekrar yükselişe geçen Battlefield 1 yer aldı.
Listenin 3. sırasında ise bu yıl son kez göreceğimiz FIFA 23 bulunuyor. Bu seri önümüzdeki yıldan itibaren farklı bir isimle aramıza katılacak. Ardından Counter-Strike: Global Offensive ve Dota 2 gibi ücretsiz oyunlar geliyor.
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SıraOyunFiyat1Call of Duty®: Modern Warfare® II1.099,00 TL2Battlefield™ 1-88% 33,59 TL3EA SPORTS™ FIFA 23699,99 TL4Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz5Dota 2Oynaması Ücretsiz6Football Manager 2023-20% 479,20 TL7New World-50% 88,75 TL8Victoria 3249,00 TL9Lost ArkOynaması Ücretsiz10Dying Light Enhanced Edition-70% 17,70 TL11Apex Legends™Oynaması Ücretsiz12Grand Theft Auto V-25% 156,74 TL13Grand Theft Auto V: Premium Edition-25% 156,74 TL14EA Play-80% 8,00 TL15Mount & Blade II: Bannerlord-20% 279,99 TL16Dying Light-70% 17,70 TL17Warhammer: Vermintide 2Oynaması Ücretsiz18Black Desert19,00 TL19Ready or Not99,00 TL20Deep Rock Galactic-67% 51,15 TL21Rust308,00 TL22Destiny 2Oynaması Ücretsiz23PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz24Tom Clancy's Rainbow Six® Siege89,00 TL25God of War329,00 TL26Euro Truck Simulator 2-75% 81,50 TL27NARAKA: BLADEPOINT129,99 TL28STAR WARS™ Battlefront™ II-85% 41,99 TL29WarframeOynaması Ücretsiz30War ThunderOynaması Ücretsiz31Dead by Daylight99,00 TL32Ken Follett's The Pillars of the Earth-90% 7,90 TL33UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu499,00 TL34ELDEN RING599,00 TL35Sea of Thieves61,00 TL36Marvel's Spider-Man: Miles MoralesÖn Sipariş 499,00 TL37Age of Empires IV: Anniversary Edition299,00 TL38Dealer's Life 249,00 TL39RimWorld57,00 TL40Red Dead Redemption 2299,00 TL41Hunt: Showdown-39% 77,45 TL42Tiny Tina's Wonderlands-40% 257,40 TL43Resident Evil Village269,00 TL44Disco Elysium – The Final Cut-75% 15,25 TL45DCS World Steam EditionOynaması Ücretsiz46NBA 2K23699,00 TL47Warhammer 40,000: DarktideÖn Sipariş 429,00 TL48BrawlhallaOynaması Ücretsiz49Wallpaper Engine34,99 TL50?? Warm Snow-25% 71,25 TL
Münir Karaloğlu Steam Teknoloji Haberler
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