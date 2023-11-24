Akıllı telefon markalarının pazar paylarını artırmak için ürün yelpazelerini genişletmeye devam ettiği sektörde, Counterpoint tarafından paylaşılan yeni bir rapor, Avrupa ülkelerinde en çok satan akıllı telefon markalarını ortaya koydu. Samsung, yüzde 32 pazar payıyla liderliği korurken, Apple ikinci sırada yer aldı. Realme'nin satışları düşerken, Honor'un satışları arttı.

En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları ve Pazar Payları

Akıllı telefon markaları, sektördeki pazar paylarını artırabilmek için ürün yelpazelerini genişletmeye devam ediyor. Her geçen gün yepyeni modeller ile tüketicilerin karşısına çıkan şirketler, birbirleriyle rekabet içerisinde. Peki en çok satan akıllı telefon markaları hangileri ve pazar payları ne kadar? İşte ayrıntılar…

En çok satan akıllı telefon markaları

Teknoloji ile ilgili alanlarda pazar araştırması yapan Counterpoint tarafından paylaşılan yeni bir rapor, 2023 yılının üçüncü çeyreği itibariyle Avrupa ülkelerinde en çok satan akıllı telefon markalarını gözler önüne serdi.

Paylaşılan verilere göre akıllı telefon satışları, bir önceki üçüncü çeyreğe göre yüzde 11 oranında düştü. Pazarın lider markası ise yüzde 32 pazar payı ile Samsung. Güney Kore merkezli teknoloji devi, satış yapma açısından geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 15 oranında düşüş yaşadı. Pazar payı da yüzde 2 daha az. Fakat yine de liderliği korumayı başardı.

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En çok satış yapan ikinci akıllı telefon üreticisi ise Apple oldu. Bundan birkaç ay önce yeni iPhone 15 serisini tanıtarak gözlerin kendisini çevrilmesini sağlayan markanın pazar payı yüzde 24 iken, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 daha az satış yaptı. Buna rağmen şirket, pazar payını yüzde 2 oranında artırdı.

Verilere baktığımızda satışları en çok düşen markanın Realme olduğunu görüyoruz. Şirketin satışları geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 30 oranında azaldı. Bununla beraber pazar payı ise yüzde 1 düşerek yüzde 4'e geriledi.

Avrupa'da neredeyse bütün markaların satışları düşerken, Honor ise tam tersine artan satışlarıyla dikkat çekiyor. Buna göre şirketin pazar payı yüzde 4'te sabit kalmışken, satışlar ise yüzde 8 oranında artış gösterdi.

En çok satan akıllı telefon markaları ve pazar payları şu şekilde sıralandı;