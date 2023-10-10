Apple, Samsung ve Xiaomi dünya genelinde en çok satan akıllı telefon markaları olarak öne çıkıyor. Apple, pazarın yüzde 29.58'ine hakimiyet sağlıyor.

En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

Akıllı telefon sektöründeki rekabet piyasaya sürülen yepyeni modeller ile değişiyor. Bu noktada Apple ve Samsung arasında büyük bir yarış varken diğer markalar da boş durmayarak öne geçmeye çalışıyor. Peki son rapora göre lider kim? İşte en çok satan akıllı telefon markaları…

En çok satan akıllı telefon markaları (Eylül 2023)

Teknoloji ile ilgili çeşitli araştırmalar yapan Statcounter tarafından yayımlanan Eylül 2023 raporuna göre dünyada en çok satan akıllı telefon markası, yakın zamanda iPhone 15 serisini tanıtan Apple. Şirket, pazarın yüzde 29.58'ine hakimiyet sağlıyor.

En çok akıllı telefon satan ikinci ve üçüncü marka ise sırasıyla Samsung ve Xiaomi. Asya'lı iki teknoloji devinin de pazar payı sırasıyla yüzde 24.23 ve yüzde 10.84 şeklinde. Bu noktada arada iki kattan fazla bir fark olduğunu söyleyebilmek mümkün.

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Dünya genelinde en çok satan akıllı telefon markaları şu şekilde sıralandı;

SıraMarkaPazar Payı 1AppleYüzde 29.582SamsungYüzde 24.233XiaomiYüzde 10.844Tanımlanamayan (Kaçak / yurt dışı)Yüzde 6.125OppoYüzde 5.536VivoYüzde 5.027HuaweiYüzde 3.818RealmeYüzde 3.529MotorolaYüzde 2.110OnePlusYüzde 1.22DiğerYüzde 6.03

Dünyada en çok satan akıllı telefon markalarına baktığımızda Oppo, Vivo, Huawei, Realme, Motorola ve OnePlus'ın pazar paylarının toplamının Apple'ı geçemediğini görüyoruz. Şirketler arasında devasa bir uçurum var.

Öte yandan Statcounter, ülkemiz için de veriler paylaştı. Fakat bu sıralama oldukça dikkat çekti. Zira verileri incelediğimizde satışların yüzde 39.45'lik bir kısmının yurt dışı/kaçak olarak olduğunu görüyoruz. Önceki ayki raporlara baktığımızda ise sürekli olarak artış göstermiş.

Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markaları şöyle sıralandı;

SıraMarkaPazar Payı 1Tanımlanamayan (Kaçak / yurt dışı)Yüzde 39.452SamsungYüzde 19.493AppleYüzde 18.974XiaomiYüzde 11.055HuaweiYüzde 4.586OppoYüzde 2.277RealmeYüzde 0.78General MobileYüzde 0.489VivoYüzde 0.4710TecnoYüzde 0.36DiğerYüzde 2.17

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