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En Çok Oyun Alışverişi İstanbul'dan Yapıldı

Teknoloji Haberleri

En Çok Oyun Alışverişi İstanbul'dan Yapıldı

Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen ve global bir marka olma yolunda ilerleyen oyunfor.com'un yayınladığı 2022 oyun satışı raporuna göre, 2022 yılı oyun alışverişleri için oldukça başarılı bir yıl oldu.

Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen ve global bir marka olma yolunda ilerleyen oyunfor.com'un yayınladığı 2022 oyun satışı raporuna göre, 2022 yılı oyun alışverişleri için oldukça başarılı bir yıl oldu.

İllere göre dağılım

2022 yılında en çok oyun alışverişi İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

#

2019

2020

2021

2022

1

İstanbul

İstanbul

İstanbul

İstanbul

2

İzmir

Ankara

Ankara

Ankara

3

Ankara

İzmir

İzmir

İzmir

4

Bursa

Bursa

Bursa

Bursa

5

Antalya

Antalya

Antalya

Antalya

Yaş aralığına göre dağılım

2022 yılında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir çoğunluğu 30 yaş ve üzeri oyuncular tarafından yapıldı.

YAŞ

2019

2020

2021

2022

18-21

%9

%4

%5

%4

21-30

%55

%45

%45

%47

30+

%36

%51

%50

%49

Cinsiyete göre dağılım

Kadınlar toplam oyun alışverişlerinin %30'luk bölümünde etkin oldular.

CİNSİYET

2019

2020

2021

2022

KADIN

%17

%33

%30

%32

ERKEK

%83

%67

%70

%68

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Kaynak: Space Mag Türkiye / Teknoloji

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