Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen ve global bir marka olma yolunda ilerleyen oyunfor.com'un yayınladığı 2022 oyun satışı raporuna göre, 2022 yılı oyun alışverişleri için oldukça başarılı bir yıl oldu.

Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen ve global bir marka olma yolunda ilerleyen oyunfor.com'un yayınladığı 2022 oyun satışı raporuna göre, 2022 yılı oyun alışverişleri için oldukça başarılı bir yıl oldu.

İllere göre dağılım

2022 yılında en çok oyun alışverişi İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.