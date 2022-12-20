En Çok Oyun Alışverişi İstanbul'dan Yapıldı
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Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen ve global bir marka olma yolunda ilerleyen oyunfor.com'un yayınladığı 2022 oyun satışı raporuna göre, 2022 yılı oyun alışverişleri için oldukça başarılı bir yıl oldu.
Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen ve global bir marka olma yolunda ilerleyen oyunfor.com'un yayınladığı 2022 oyun satışı raporuna göre, 2022 yılı oyun alışverişleri için oldukça başarılı bir yıl oldu.
İllere göre dağılım
2022 yılında en çok oyun alışverişi İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.
Yaş aralığına göre dağılım
2022 yılında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir çoğunluğu 30 yaş ve üzeri oyuncular tarafından yapıldı.
Cinsiyete göre dağılım
Kadınlar toplam oyun alışverişlerinin %30'luk bölümünde etkin oldular.
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