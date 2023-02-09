Emniyet Genel Müdürlüğü provokatif paylaşımlar için harekete geçti!

Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan ve yanıltıcı bilgi paylaşan hesapların peşine düştü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından sosyal medya ve internet üzerinde pek çok yalan yanlış bilgi dolaşmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise sosyal medyadaki deprem operasyonuna başladı. Bununla birlikte müdürlük, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Provokatif paylaşımlar yapan 202 hesap yönetici tespit edildi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta ilki 7.7, ikincisi 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından ise büyük yıkımlar meydana geldi. Bu felaketin ardından ise sosyal medyada yardımsever paylaşımların yanı sıra yanıltıcı ve yalan haberler de yer aldı.

Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 274 hesap yöneticisi tespit edildi. 31 şahıs gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı. pic.twitter.com/CLSmmsuLtf — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 9, 2023

Emniyet Genel Müdürlüğü ise söz konusu bu paylaşımları yapan kişilerin peşine düştü. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 272 hesap yöneticisi tespit edildi. Ayrıca konuyla ilgili olarak 31 kişi göz altına alındı ve bunlardan 9'u tutuklandı.

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Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem ile ilgili yazılı açıklamasında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı,'nın internet ortamında sanal devriyesini sürdürmeye devam ettiğini belirtti. Müdürlüğün açıklamasında, "Sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır." ifadelerine yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre dolandırıcılık istatistikleri şu şekilde:

Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik 24 internet sitesi kapatıldı.

Resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 sosyal medya hesabı için işlem yapıldı.

Depremi bahane ederek kripto para toplamaya çalışan 3 cüzdan donduruldu.

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