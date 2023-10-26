Embark Studios'un yeni oyunu The Finals açık beta sürecine geçti

Embark Studios'un yeni oyunu The Finals, oyuncuları açık beta süreciyle buluşturuyor. Ücretsiz olarak oynanabilen bu takım tabanlı ve birinci şahıs nişancı oyunu, 5 Kasım'a kadar oynanabilecek. Oyun, dinamik faktörlerle sürekli olarak şaşırtacak ve oyunculara hiper gerçekçi arenalarda savaşma deneyimi sunacak.

Embark Studios'un yeni oyunu "The Finals," oyun dünyasına büyük bir heyecanla geliyor. Oyuncular, bu takım tabanlı ve birinci şahıs nişancı oyunuyla 5 Kasım'a kadar sürecek olan açık betada buluşmaya hazırlanıyorlar. Üstelik bu oyun ücretsiz olarak oynanabilecek!

The Finals, açık beta sürecine geçti!

"The Finals" adını taşıyan bu oyun, bir eğlence oyun şovunun yarışmacısı olarak nihai savaşa katılmanızı sağlıyor. Siz ve takımınız, şöhret, zenginlik ve cömert mevsimsel sponsorların desteği için savaşacaksınız. Bu oyun, hiper gerçekçi arenaları dünyanın en ikonik yerlerine yerleştiriyor. Ayrıca, günün saati, hava durumu ve oyunu değiştiren olaylar gibi dinamik faktörlerle sizi sürekli olarak şaşırtacak.

"The Finals," oyun dünyasında kendine özgü bir deneyim sunuyor. Bu oyun, sunucu tarafında yıkım, etkileşimli fiziksel nesneler ve daha fazlasıyla dolu devasa dinamik ortamlarda savaşmanıza imkan tanırken, karakterinizin görünümünü ve oyun tarzınızı tamamen özelleştirmenize olanak sağlıyor.

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Oyunun temel özellikleri arasında şaşırtıcı seçenekler, zıt stiller ve etkileşimler bulunuyor. Oyunda kişisel oyuncu becerileriniz, seçimleriniz, karakter büyümeniz ve risk/ödül ilişkisi ön planda tutuluyor. "The Finals," sizi düşünmeye ve strateji geliştirmeye teşvik ediyor.

Oyun, kaos ve kontrolü ustaca bir araya getiriyor. Bu sayede, oyuncular her an eğlenceli ve heyecan dolu bir deneyim yaşayabilirler. Ayrıca, oyunun iletişim tarzı güvenilirlik ve motivasyon sağlıyor. Mizah ise oyunun ayrılmaz bir parçası, ancak bu mizah oyunun atmosferini daha da eğlenceli hale getiriyor.

"The Finals," sıradan bir nişancı oyunu değil. Oyunda her şeye izin veriliyor. Duvarlara tırmanabilir, binaları yıkabilir ve çevre avantajlarını kullanarak stratejiler geliştirebilirsiniz. Rakipleriniz de aynı avantajları kullanacak, bu yüzden rekabet oldukça çetin olacak.

Ayrıca, oyunun hızlı tempolu bir oyun modu bulunuyor. Üç kişilik takımlar, nakit kutuları bulup yatırmak için yarışıyorlar. Takımınızı kurun, arenaya girin, nakit kutularını toplayın ve ödeme istasyonlarına götürün. Elde ettiğiniz parayı koruyarak ve saldırılara karşı savunma yaparak galip gelmeye çalışın.

"The Finals" oyunu, oyunculara dinamik, heyecan verici ve eşsiz bir deneyim sunmak için tasarlanmış. 5 Kasım'dan itibaren bu heyecanı yaşamak isteyen herkes, Açık Beta'ya katılabilir. Hazırlıklı olun ve bu olağanüstü savaş dünyasına adım atın.

Embark Studios, 26 Ekim'den itibaren Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve Steam'de çapraz platform oynanabilecek açık betanın 5 Kasım'da sona ereceğini duyurdu. Yani bugünden itibaren oyunun tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.