Elon Musk, yüzbinlerce Twitter kullanıcısından zorla para alacak!

Elon Musk, Twitter'daki onaylı hesaplar ile ilgili açıklama yaptı. Mavi tik sahibi Twitter kullanıcıları, incelemeye alınacak.

Blue aboneliği sayesinde mavi tik alan bazı kötü niyetli kişiler, Twitter'da kaos yaşanmasına sebep olmuştu. Mavi tik ile ilgili açıklama yapan Twitter CEO'su Elon Musk, onaylı hesapları yeniden gözden geçireceklerini duyurdu.

Tüm hesaplar etkilenecek! Twitter, mavi tik konusunda yeni adım atıyor

Musk, insanların ayda 8 dolar ödemesini sağlayarak botlardan ve istenmeyen mesajlardan kurtulma planında fikrini tekrar değiştirdi. Mavi tik özelliğinin tekrar ele alınacağını belirten Musk, "Birkaç ay içinde tüm eski mavi tikleri kaldıracağız. Verilme biçimleri yozlaşmış ve anlamsızdı." ifadelerine yer verdi.

Twitter Blue sisteminde değişikliğe giden şirket, ücretli üyelik satın alanlara onay işareti verecek. İşletmeler için altın, devlet destekli kurumlar için gri ve ünlü kişiler için mavi renkli onay işaretleri kullanılacağı açıklandı.

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Şirket yetkilileri, Twitter Blue abonelerinin onay işareti başvurularını titizlikle inceleneceğini vurguladı. Twitter'da mavi tik sahibi olan kullanıcılar, profil fotoğrafı ve isim değiştirme işlemlerini moderasyon ekibinin incelemesinden geçtikten sonra gerçekleştirebilecek. Twitter, profilde yapılacak değişiklikler onaylanana kadar kullanıcının mavi tik özelliğinin kapatılacağını belirtti.

Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'daki karakter sınırının 4.000'e çıkarılacağını müjdeledi. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da bu özelliğin sadece Blue abonelerine sunulacağı tahmin ediliyor.

Twitter Blue abonelerine sunulacak özellikler ise şu şekilde;

Tweet düzenleme

1080p çözünürlükte daha uzun video yükleme

Okuyucu (reader) modu

Onay işareti (İşletmeler için altın, devlet destekli kurumlar için gri ve ünlü kişiler için mavi renkli tik)

Yeni özellikleri standart kullanıcılardan önce deneyimleme

Twitter, Blue aboneliği satın alan kullanıcılara reklam göstermeye devam edecek. Yeni özellikten tüm kullanıcıların yararlanmasını istediklerini belirten şirket, Blue abonelerine standart kullanıcıların yarısı kadar reklam gösterileceğinin altını çizdi.