Elon Musk, yapay zeka destekli sohbet uygulaması xAI'ı test etmeye başladı. xAI, video izleme, canlı yayın ve yapay zeka destekli sohbet platformlarını birleştirecek. Ücretli olan xAI'nın tüm premium özellikleri barındırması bekleniyor.

X'i (Twitter) tüm platformları kapsayan bir uygulama haline getirmek isteyen Elon Musk, yapay zeka destekli sohbet uygulaması için düğmeye bastı. Yakında sınırlı sayıda kullanıcıyla test edileceği belirtilen xAI ile ilgili ilk bilgiler paylaşıldı. İşte xAI özellikleri…

xAI ilk kullanıcıları için hazır! İşte xAI özellikleri

Video izleme, canlı yayın ve yapay zeka destekli sohbet platformlarını X çatısı altında birleştireceklerini belirten Musk, çalışmalarını hızlandırdı. Yapılan açıklamaya göre xAI, bugün ilk kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak.

Konu hakkında açıklama yapan Musk, xAI Grok sisteminin yanıtlarında biraz mizah barındıracak şekilde tasarlandığını belirtti. Kullanıcı dostu tasarlanan platform, GPT-4'te de yer alan internet erişimi özelliğine sahip olacak.

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xAi platformu ile ilgili paylaşım yapan Musk, "Grok'un X platformu aracılığıyla bilgilere gerçek zamanlı erişimi var ve bu, diğer modellere göre çok büyük bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda esaslıdır ve alaycılığı sever. Bunu kimin bu şekilde yönlendirebileceğine dair hiçbir fikrim yok." ifadelerine yer verdi.

Platformun erken erişim testleri bittiğinde tüm kullanıcılara sunulacağını belirten Musk, xAI için X Premium Plus abonelik şartı getireceklerinin altını çizdi. Şirket, yeni teknolojisini sadece X platformunda Premium Plus abonelik satın alan kullanıcılara sunacak.

xAI platformunun ücretli olması nedeniyle tüm premium özellikleri barındıracağı tahmin ediliyor. Şirketin 2024 yılının ilk aylarında yeni platformu kullanıcıların beğenisine sunması bekleniyor.

Siz xAI hakkında ne düşünüyorsunuz? Ücretsiz alternatifler mevcutken xAI için ücret öder miydiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.