Elon Musk, X üzerindeki haberlerin başlığını kaldıracak

Gündemden düşmek bilmeyen Elon Musk, Twitter'ı satın almasından itibaren dur durak bilmiyor. Platform üzerinde her gün bir değişiklik yapan ünlü isim tekrar bir yenilikle gündemde. Ortaya çıkan haberlere göre Elon Musk, bu kez X üzerindeki haberler için adım atacak.

Elon Musk, haberlerin başlığını kaldıracak!

Twitter'ı satın aldığı andan itibaren platform üzerinde birçok değişiklik yapmayı planlayan Elon Musk, yine şaşırtmadı. Son olarak platformun ismini ve logosunu değiştirmesiyle gündemde bomba etkisi yaratan CEO, bu kez X üzerindeki haber başlıklarını kaldırmak için adım atıyor.

If you're a journalist who wants more freedom to write and a higher income, then publish directly on this platform! — Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2023

X üzerinde keyfi paylaşımların yanı sıra binlerce bilgi kaynağı olarak işlev gören hesap var. İddialara göre Musk'ın böyle bir adım atmasının bir amacı bulunuyor. O da bir gönderinin aldatıcı başlık oranını azaltmak ve kullanıcının zaman akışında daha fazla paylaşım yapmasını sağlamak.

Yeni değişiklik, X'te bir bağlantı paylaştığınızda sadece bir görüntü ve URL kaplamasının yer alacağı anlamına geliyor. Bilgilere göre görsel yine makaleye giden bir bağlantı görevini üstlenecek. Ancak bunun ne zaman kullanıma geçip geçmeyeceği hakkında bir bilgi yok.

Bu özelliğin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte platform üzerinde bağlantı paylaşan tüm kullanıcılar bağlantının yanına kendi metinlerini eklemek zorunda kalacak. Bu metinler de başlık görevini görecek. Bunun olmaması durumunda ise gönderi ve URL birbirine karışacak.

Elon Musk, yeni adımıyla birlikte daha fazla gönderinin paylaşılmasını amaçlıyor. Bunun yanı X artık 280 karakterden oluşan bir platform olmaktan çıktı. 280 karakterden daha fazla karakter kullanmak isteyen kullanıcılar X Premium abonesi olarak 25,000 karakterlik içerikler oluşturabiliyor. Ünlü isim bu özellikten özellikle gazetecilerin ve içerik üreticilerinin fayda görmesini istiyor.

Peki, siz Elon Musk X haber başlığı adımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!