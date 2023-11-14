Elon Musk, X'te Dating Özelliğiyle Şaşırtıyor

Elon Musk, Twitter'ı (X) satın almasından bu yana birçok ilginç projeleriyle gündeme geldi. Bununla birlikte Musk, yeni bir projeye adım attı. Buna göre X kullanıcılarını şaşırtacak bir, özellik ile karşımıza çıkacak. Yeni projeyle birlikte X platformuna date özelliği geleceği kesinleşti. Peki, bu özellik nasıl olacak? İşte detaylar!

X'te kullanıcılar, paylaşımlarına göre birini bulabilecek!

Teknoloji alanında sık sık adından söz ettiren Elon Musk, X'te yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Sosyal medya platformu X, bir süredir "Dating" özelliği ile gündeme geldi. Ancak bu durum bir söylenti olarak yer alıyordu. Bugün çıkan haberler ise işin boyutunu değiştirecek.

Çıkan haberlerle birlikte Elon Musk, platforma Dating özelliğinin geleceğini resmen doğruladı. Yakın zamanda gerçekleşen bir şirket toplantısında Musk, hem özelliği doğruladı hem de platformun bir "her şey platformu" olmasını istediğini ifade etti.

Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın hayatı film oluyor!

Özellik kapsamında kullanıcıları "Dating" özelliğiyle uygulama içinde flört etme imkanı bulacak. Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman ve ne kadar fiyata sahip olacağı yönündeyse herhangi bir bilgi yok. Herkes bu özellikle ilgili bir açıklama beklerken Musk'ın açıklaması bir nevi bazı gerçekleri ortaya çıkardı.

Musk, açıklamasında kullanıcıların paylaşımlarına göre en iyi eşleşmeye ulaşmalarını sağlayacağını söyledi. Bu da X'in Tinder gibi flört uygulamaları tarzında olacağı anlamına geliyor. Tüm bu bilgilerle birlikte X'teki Dating özelliği üzerinden kullanıcıların birini bulacağı anlaşılıyor. Söz konusu özellikle ilgili detayların ise ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacağı düşünülüyor.

Peki, siz X Dating özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!