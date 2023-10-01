Elon Musk, X Platformunu Twitch Rakibi Yapıyor

Twitter'ın adını X yapan, platformun logosunu X ile değiştiren Elon Musk, şimdi de X platformunu oyun yayınları yapılan Twitch rakibi olarak karşımıza çıkardı.

Twitter'ın adını X yapan, platformun logosunu X ile değiştiren Elon Musk, her şeyin uygulaması hedefine adım adım ilerliyor. Şimdi de X platformu oyun yayınları yapılan Twitch rakibi olarak karşımızda. İşte Elon Musk tarafından duyurulan yeni X özelliği.

X platformu şimdi de Twitch rakibi özelliği ile gündemde

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Musk, X platformunun ayarları ile oynamaya devam ediyor. Twitter satın alması sonrası platformun adını değiştiren Musk, şimdi de oyun yayıncılığı işine el attı.

Bildiğiniz gibi oyun yayıncılığı açısından Twitch, YouTube ve Facebook Gaming büyük bir yarış halinde. Elon Musk ise gün geçtikçe büyüyen oyun yayıncılığı pazarına adım atmanın peşinde. İşte bu anlamda X platformu Twitch, YouTube ve Facebook Geming rakibi olmaya hazırlanıyor.

How to stream games or anything you'd like on X! I will be streaming myself playing video games from time to time. Kids, friends & video games are how I spend my non-work waking hours. Sometimes, you can combine all three ?? https://t.co/ImNWbRtzR3 — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2023

Elon Musk, Mark Kalman'ın paylaştığı X üzerinden nasıl yayın açılır videosuna cevap verdi. Musk, X üzerinden oyun ve isteğiniz herhangi bir şeyi yayınlayabilirsiniz dedi. Paylaşımda Elon Musk çok yakında X üzerinde oyun yayınları açacağı müjdesini de verdi.

Elon Musk Teknofest

Peki ama X üzerinde oyun yayıncılığı nasıl yapılır? Bu sorunun cevabını alabilmeniz için öncelikle X Premium üyesi olmanız gerekiyor. Ancak Elon Musk'ın tüm X üyelerini paralı üyelik satma planları var. Bu açıdan X platformunu terk etmezseniz oyun yayıncılığı yapmanız da mümkün olur.

Elon Musk'ın yaptığı paylaşımda X Media Studio ibaresi dikkat çekenler arasında. Yani X platformu sadece Twitch değil YouTube platformu ile de kapışma planları içinde.

Şu an için Elon Musk'ın X oyun yayıncılığı için ünlü oyun yayıncılarıyla anlaşıp anlaşmadığı bilinmiyor. Ancak Elon Musk oyun yayınları bile X platformu için büyük bir ilgi oluşturabilir.

X (Twitter), bildiğiniz gibi içerik üreticilerine reklam payı dağıtıyor. Ancak Twitch, Facebook Gaming gibi oyun yayın platformları fenomen oyunculara astronomik ücretler ödeyebiliyor. Bu anlamda X platformunun Twitch rakibi olarak böyle hamleler yapıp yapmayacağı merak konusu.