Elon Musk, X'in güncellenen gizlilik politikasını açıkladı

Elon Musk'ın yapay zeka araştırmaları için kurduğu xAI isimli teknoloji şirketi, epey ses getirmişti. Son zamanlarda X de ( Twitter ) gizlilik politikası güncelledi. Kullanıcılar, X'in güncellenen gizlilik politikası sayesinde kişisel verilerinin yapay zeka araştırmaları için kullanılmasından endişe duydu. Kullanıcıların yüreklerine su serpen haber, Elon Musk'tan geldi.

X'in güncellenen gizlilik politikası, yapay zeka için sadece halka açık verilere izin verecek!

X'in güncellenen gizlilik politikasında bazı detaylar dikkat çekti. Onayınıza bağlı olarak biyometrik bilgilerinizi güvenlik, emniyet ve kimlik belirleme amaçlarıyla toplayabilir ve kullanabiliriz. Bu cümle akıllara platformun yapay zeka araştırmaları için kaynak olma ihtimalini getirdi. Ayrıca xAI'ın ana sayfasında yer alan "misyonumuza doğru ilerleme kaydetmek için X ( Twitter ), Tesla ve diğer şirketlerle yakın işbirliği içinde çalışacağını" belirten metin ise bu ihtimali güçlendirdi.

29 Eylül'den itibaren uygulamaya konulacak olan yeni politika, kişisel verilerin güvenliği konusunda kullanıcıların kafasında soru işaretleri oluşturdu. Platformun yapay zeka modellerini eğitmek için kullanacağı verilerin, kişisel verileri kapsayıp kapsamadığı konusunda tartışmalar çıktı. Elon Musk, bu konuya bir açıklık getirdi.

NEWS: X's updated Privacy Policy has added a mention of using X data to train AI models ?? pic.twitter.com/Bn5YyoeHjq — X News Daily (@xDaily) August 31, 2023

Musk, X'in güncellenen gizlilik politikasının doğrudan mesajları değil yalnızca halka açık verileri kapsadığını belirtti. Ayrıca biyometrik ve istihdam geçmişleri toplanmadan önce kullanıcılardan mutlaka izin alınacağını vurguladı.

Ayrıca X yeni politikasıyla kullanıcıların kimlik bilgilerini işleyerek bir hesapları daha resmi hale getirmesini hedefliyor. Bu aynı zamanda X'in sahte hesaplarla mücadele etmesine yardımcı olacak. Böylece platformun, daha güvenli hale gelmesi planlanıyor.

İsminden logosuna bir sürü değişikliğe uğrayan X, haftalık kullanıcı sayısında yüzde dörtlük bir düşüş yaşadı. Bu duruma son güncellenen gizlilik politikası, nasıl etki edecek?