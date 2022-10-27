Elon Musk, üniversiteli genç karşısında çaresiz kaldı!

Yazılım gelişticisi tarafından uçağı takip edilen Elon Musk, izini kaybettirmek için yeni bir programa başvurdu! İşte detaylar..

Elon Musk, uzun süredir dünyanın en zengin iş insanı olmanın birtakım zorluklarını yaşıyor. Jack Sweeney adlı bir üniversite öğrencisi, ElonJet adlı Twitter hesabından Elon Musk'ın uçağını takip ederek sürekli paylaşım yapıyor. Bu durumundan oldukça rahatsız olan Tesla kurucusu, paylaşımları engellemek için yeni bir çözüm arayışına girdi. Peki, Elon Musk'ın gizlenme çözümü ne olacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Elon Musk, anonim olarak uçmaya başlayacak!

Tesla kurucusu ve CEO'su Elon Musk, uçağını çevrim içi olarak takip eden üniversiteli genci engellemek adına yeni bir Federal Havacılık İdaresi Programı'na başvurdu. İş insanı, daha önce gencin paylaşımları devam ettirmemesi ve hesabı kapatması için 5.000 dolarlık para teklifinde bulunmuştu. Paranın miktarını az bulan genç ise bu teklifi geri çevirdi. Elon Musk'ın uçak rotasını konu edinen ElonJet hesabının şu anda 500 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Federal Havacılık İdaresi, 2019 yılında PIA adlı bir program başlattı. Bu program, uçak sahibi ve ön plandaki kişilere geçici bir kayıt numarası veriyor. Yani Elon Musk gibi takip altında olan ünlülerin anonim olarak uçuş yapmasını sağlıyor. İş insanı da bundan yararlanarak kendisini takip eden gençten gizli bir şekilde uçmayı planlıyor.

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Aynı zamanda bir yazılım geliştiricisi de olan Jack Sweeney; Elon Musk dışında ek olarak Mark Zuckerbeg, Jeff Bezos, Bill Gates ve Drake gibi birçok ünlü ismi daha uçağını takip ediyor. İş adamının anonim olarak uçacağını öğrenen genç ise yeni kayıt numarasını kolaylıkla bulabileceğini açıkladı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk'ın bu programa katılması, takip edilmesini engelleyecek mi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.