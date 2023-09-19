Elon Musk: Twitter Ücretli Olacak mı?

Elon Musk, Twitter'ın ücretli hale gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Musk, botlarla mücadele etmenin tek yolunun bu olduğunu belirtti.

Elon Musk her geçen gün bambaşka olaylar ile gündem olmaya devam ediyor. Bu kezse Twitter'in ücretli hale gelmesi gündeme oturdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Musk resmen "maliyetleler kurtarmıyor" dedi desek yeridir. Peki bu meselenin altında yatan gerçekler neler? Twitter gerçekten ücretli olacak mı? İşte detaylar…

Elon Musk : Botlarla savaşmanın tek yolu bu! Aklıma başka bir şey gelmiyor…

Elon Musk son yaptığı açıklamalar ile gündemde kalmaya devam ediyor. Dün Türkiye ve Suudi Arabistan'da kurulacağı iddia edilen fabrikaların ardından şimdi sırada yeniden Twitter var. ve tabi unutulmuş olsa da Musk vs Zuckerberg kafes dövüşü iddiası var. Fakat bugünkü konu biraz daha bizi üzecek nitelikte.

Twitter'ı bir esnaf lokantası mantığında idare eden Elon Musk son revizyonlarının ardından platformun adını X olarak değiştirdi. Birçok kullanıcı hala Twitter olarak adını anmaya devam ediyor ancak artık platformun adını X olarak kullanmak daha doğru. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda ise "maliyetler kurtarmıyor" ifadesine yer verdi.

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Konu aslında Twitter yani X platformunda yer alan botlar üzerinden çıktı. Musk açıklamasında şirketin X sisteminin kullanımı için "küçük bir aylık ödemeye geçeceğini" söyledi. Platformdaki bot sorununun üstesinden gelmek için böyle bir değişikliğin gerekli olacağını öne sürdü.

Gelen tepkiler üzerineyse Musk, "Bu ödeme sistemi, devasa robot ordularıyla mücadele etmenin aklıma gelen tek yolu" açıklamasını yaptı. Musk, yeni abonelik ödemesinin ne kadara mal olacağını söylemedi ancak bunu "küçük bir miktar para" olarak nitelendirdi. Kısacası bir gün ya Twitter yani X platformundan göç edeceğiz ya da Elon Musk'ın "küçük" olarak adlandırdığı ödeme sistemine geçeceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter gerçekten ücretli olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…