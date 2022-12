Elon Musk, Twitter ofisini açık artırmaya çıkarıyor!

Twitter'ı satın aldıktan sonra şirketi baştan aşağıya yenileyen Elon Musk, şimdi de ofisteki fazla ürünleri satışa çıkarmaya karar verdi. Twitter'ın San Francisco ofisinde bulunan sandalyeler, masalar ve kahve makineleri bile açık artırmada el değiştirecek.

Twitter ofisindeki fazla eşyalar açık artırma ile satılacak

Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezi ilginç bir satış başlatmaya hazırlanıyor. Heritage Global Partners isimli müzayede evinin web sitesindeki açıklamaya göre Elon Musk, Twitter ofisindeki fazla kurumsal ofis eşyalarını satmaya karar verdi. Açık artırma, 17 Ocak 2023'te başlayacak ve açılış teklifleri 25 dolardan 50 dolara kadar uzanacak.

all i want for christmas is a True TUC-27F SS Undercounter Freezer (2 Drawer) from the auction sale of Surplus Corporate Office Assets of Twitter https://t.co/CMAAheUVql pic.twitter.com/eVXXZm1AWx — sam mcallister is in bcn (@sammcallister) December 10, 2022

Heritage Global Partners'in paylaşımında ofis koltukları, şirket tipi espresso makineleri ve çok sayıda mutfak eşyası dahil olmak üzere oldukça ilginç eşyalar bulunuyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan müzayede evi temsilcisi, "44 milyar dolara satıldılar ve biz de birkaç sandalye, masa ve bilgisayarı satacağız" ifadelerini kullandı.

Twitter'daki değişiklikleri hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Elon Musk, açık artırmayla ilgili henüz açıklamada bulunmadı. Ancak satışın başlayacağı 17 Ocak tarihi yaklaştıkça Musk'ın da sosyal medyayı hareketlendireceği düşünülüyor.

Musk'ın binlerce çalışanı ofisten çıkardığını düşünürsek bu hamle mantıklı görünüyor. Ayrıca uzaktan çalışmayı sonlandırmış ve tüm çalışanlarını ofise geri çağırmıştı. Son olarak Twitter'ın San Francisco'daki merkezine çalışanlarının uyuması için uyuma alanları oluşturdu.

