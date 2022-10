Elon Musk, Twitter konusunda yine bir sözünü tutmayacak

Elon Musk, Twitter'ı altı aylık gibi bir uğraşın sonucunda satın almayı başardı. Ünlü iş insanı, satın alma öncesinde sosyal medya platformunda birçok alanda değişiklik yapacağını sık sık dile getiriyordu. Fakat satın aldıktan sonra yaptıkları, paylaşımlarında söylediği gibi ilerlemez oldu. İş insanı yine verdiği bir karardan cayarak Twitter 'dan dev bir işten çıkarma yapmayı planlıyor. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Elon Musk, Twitter'dan işten çıkarma yapmak için hızlı haraket ediyor!

Tesla ve SpaceX'in de kurucu Su ve CEO'su olan

Tesla ve SpaceX'in de kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk, şirketi satın aldıktan sonra sosyal medya platformunun özgür ve dijital bir şehir olması gerektiğini dile getiriyordu. Hatta Twitter hesabı kapanan Donald Trump'ın da satın almadan kısa bir süre sonra geri döneceği beklenenler arasındaydı. Fakat Musk, bunun hemen gerçekleşmeyeceğini ve söz konusu hesaplar için br içerik konseyi oluşturacağını açıkladı. Yani Elon Musk, sosyal medya platformunun tamamen özgür olacağına düşüncesinden ayrılarak bir kararından dönmüş oldu.

Musk köşeye sıkıştı! Otomobil üreticilerinden Twitter tepkisi

Bugün ise The Times tarafından ortaya çıkan haberlere göre iş insanı Musk, Twitter işten çıkarma konusunda da aynı tutumu sergileyecek. Ünlü iş insanı, birkaç gün içerisinde gerçekleşecek dev bir işten çıkarma yapmayı planlıyor. Hatta Musk'ın kimlerin işten çıkabileceğine dair büyük bir liste de personelinden istediği bilgileri de mevcut.

Daha önce Tesla CEO'su, konuyla ilgili yaptığı açıklamada işten çıkarma yapmayacağını açıklamıştı. Eğer Twitter işten çıkarma gerçekleşirse Elon Musk, ikinci kez önceden yaptığı açıklamanın tersine hareket etmiş olacak. Ayrıca Elon Musk, Twitter'ı satın alır almaz CEO Parag Agrawall, CFO Ned Segal gibi üst düzeyden birkaç ismi işten çıkarmıştı.

Ek olarak ünlü iş insanı Musk'ın ayrıca Parag Agrawall'ı da işten çıkarmasının ardından kısa dönem CEO koltuğuna oturacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Fakat ünlü iş insanı, bugün konuyla ilgili Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

My title is Chief Twit right there in the bio. No idea who the CEO is. — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Musk, Twitter konusunda açıklamalarının tersini yaparak güvensizlik veriyor mu? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.