Elon Musk, Twitter'ın (X) tasarımını değiştirecek

Elon Musk, Twitter'ın (X) yeni sahibi olmasından bu yana birçok yenilik yaptı. Bu yeniliklerden en bomba etkisi yaratanı ise platformun ismini ve logosunu değiştirmesi oldu. Musk ise şimdi ise Twitter (X) tasarımı üzerinde yenilikler peşinde gibi duruyor. İşte detaylar!

Elon Musk Twitter (X) tasarımını değiştirecek!

Twitter (X) sahibi Elon Musk, şirketi satın almasından bu zaman kadar platform üzerinde çeşitli değişiklikler yaptı. Ancak son değişiklik gündeme bomba gibi düştü. Ünlü isim birkaç hafta önce Twitter'ın hem ismini hem de logosunu değiştirerek dikkatleri çekti.

Değişiklikle birlikte platformun yeni ismi X olarak değişti. Logo ise arka plan üzerinde beyaz X işareti oldu. Birçok kullanıcının tepkisini çeken bu karara rağmen Musk, geri adım atmadı. Hatta bunun üzerinde dün platformun logosunda yine değişiklik yaptı. Bu değişiklik sonucunda ise logonun arka planı düz siyah yerine mermer görünümünü aldı.

Yenilik konusunda dur durak bilmeyen Elon Musk, bu kez de Twitter (X) tasarımına göz dikmiş durumda. Twitter (X) üzerinde yaptığı paylaşımda Arayüzün daha güzel hale gelmesi gerektiğini belirtti. "Bu arayüzü çok daha güzel hale getirmemiz gerekiyor."

We need to make this interface far more beautiful — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023

Musk'ın nasıl bir değişikliğe adım atacağı hakkındaysa net bir bilgi yok. Ancak ifadesinde yer alan "çok daha güzel" ifadesine baktığımızda büyük bir değişikliğin bizleri beklediğini görüyoruz. Bunun yanı sıra X'in "her şey uygulaması" olarak tanımlanması da her an büyük değişikliklere hazır olmamız gerektiğini hatırlatır nitelikte.

Peki, siz X tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter'ın X yeni tasarımı nasıl olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!