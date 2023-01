Elon Musk, Twitter'ın reklam politikasından şikayetçi!

Elon Musk yönetimindeki Twitter, reklam politikasında değişime hazırlanıyor. Twitter CEO'su Elon Musk, platformdaki reklamların sayısını azaltacaklarını söyledi. Ayrıca kullanıcıların reklamları tamamen devre dışı bırakmalarına izin veren bir abonelik modeli üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Twitter'da "sıfır reklam" dönemi başlıyor

Musk'ın son hareketi, Ekim ayında Twitter'ı satın almasından bu yana şirketin gelir akışlarını çeşitlendirme çabalarının devamı niteliğinde. Sosyal medya platformuna reklam veren birçok marka, şirketin denetleme politikalarıyla ilgili endişe duyduğunu söyleyerek reklam harcamalarını geri çekmişti. Bu durum ise Twitter'ın mali zorluklarla karşı karşıya kalmasına yol açtı.

Ads are too frequent on Twitter and too big. Taking steps to address both in coming weeks. — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Platformdaki reklamları tamamen kaldırmak şu anda mümkün değil. Sadece şirketin yeni abonelik hizmeti Twitter Blue ile reklam sayısını azaltmak ve daha fazla kişiselleştirilmiş reklam görebilirsiniz. Ancak Musk'ın açıklamasına göre, yenilenen abonelikle birlikte kullanıcılar bu sorundan da kurtulacak.

https://shiftdelete.net/yeni-anasayfa-tasarimini-degistirecek

Musk paylaştığı son tweet'te, "Reklamlar Twitter'da çok sık ve çok büyük. Önümüzdeki haftalarda her ikisini de ele almak için adımlar atılıyor" dedi. Blue aboneliğinin, paylaşılan tweet'leri geri alma ve özel içeriklere erişim gibi ek özellikler sunarak platforma önemli bir gelir getirmesi bekleniyor. Ancak hizmetin yeni fiyatı henüz açıklanmadı.

Bazı kaynaklara göre şirket, birincil gelir kaynağı olarak reklamcılıktan uzaklaşmak istiyor. Twitter'ın bu hareketi ise kısa süre önce siyasi reklamcılık üzerindeki yasağı kaldırması ve reklamcılıkta çalışan mühendisleri işten çıkarmasıyla başladı. Musk, platformun "ücretsiz bir cehennem" olmasını engellemek istediğini belirtti.

Twitter'ın yeni abonelik modeli ve reklamlardaki azalma, kullanıcılara daha keyifli bir deneyim sunarken, şirketin mali sıkıntılarını da giderebilir. Bu değişikliklerin, gelir elde etmede ve platformdaki kullanıcı deneyimini iyileştirmede ne kadar başarılı olacağını göreceğiz.

Peki sizler bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.