Elon Musk, Twitter'ın İsmini ve Logosunu Değiştirdi

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter son dönemde bir türlü gündemden düşmüyor. Sosyal medya platformunu satın aldıktan sonra birçok değişiklik yapan Elon Musk, şimdi de Twitter'ın ismi ve logosunu değiştirdi. Twitter hesaplarında artık kuş logosu yerine X logosu görünmeye başladı.

Twitter yeni logosu ile kullanıma sunulmaya başladı

Twitter'ın sahibi olan Musk, yaptığı açıklamayla Twitter'ın adının ve logosunun değişeceğini daha önce belirtmişti. Popüler iş insanı, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise planını devreye soktu. Twitter kullanıcıları artık mavi kuş logosu yerine, Elon Musk'ın X logosunu görecekler.

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

Elon Musk, yeni X logosuna geçişlerini Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile duyurdu. Yeni logonun Twitter merkez binasının üzerine yansıtıldığı bir görseli paylaşan Elon Musk, sosyal medya platformunda yeni bir çağı da işaret ediyor.

Twitter'ın yerini alan X neler sunacak?

Twitter'ın isminin ve logosunun X olması ile birlikte sosyal medya plaformunda birçok değişiklik de bizleri bekliyor. Elon Musk, yenilenen sosyal medya platformunda birçok şeyi aynı anda sunmayı planlıyor. Yeni sosyal medya platformunun sadece paylaşım yapılan bir alanın haricinde bir pazar yeri olması da hedefleniyor.

Twitter'ın yeni logosuna ise kullanıcıların tepkileri bir hayli dikkat çekici. Kısa süre içerisinde #TwitterX hashtag'i ile birçok paylaşım yapıldı. Çoğu kullanıcı ise Twitter'ın eski ismi ve kuş logosunun geri dönmesini istiyor. Bakalım Elon Musk'ın sosyal medya platformu üzerinde izlediği politikalar nasıl tepki bulacak?

Bye our friend???? You will be missed.#TwitterX #TheX #GoodbyeTwitter #TwitterIsDead #RIPTwitter pic.twitter.com/XQE6OB2CoM — Fresa (@FresaFluffyFox) July 24, 2023

Fixed it. #TwitterX pic.twitter.com/cQ44DdEZ0U — Paul Burley (@PaulBurleyXD) July 24, 2023

Artık kuşlara veda ediyoruz: ))#TwitterX pic.twitter.com/NnGvYOqX61 — ??????_???????????? (@Afoo_sultan00) July 24, 2023

Twitter'ın isminin X olması ile sosyal medya platformu için yeni dönem başlamış oluyor. Peki siz Twitter ve yeni logosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.