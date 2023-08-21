Elon Musk, Twitter'ın 3 yıllık görüntülerini sildi

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı günden beri site üzerinde değişiklikler yapmaktadır. Ancak son zamanlarda yaşanan sorunlar nedeniyle kullanıcılar eski görüntülerin kaybolduğunu belirtmektedir. Twitter'ın yeniden markalanması ve URL kısaltıcı sorunları da yaşanmaktadır.

Elon Musk, Twitter'ı bundan neredeyse 1 yıl önce satın aldığı günden beri sitenin ayarlarıyla oynuyor. İki hafta önce sitenin adını X olarak değiştiren ünlü milyarder, geçtiğimiz günlerde de X'ten engelleme özelliğini kaldıracağını belirtmişti. Şimdi de başka bir sıkıntı ortaya çıktı.

X, Twitter'ın 3 yıllık görüntülerini sildi

Daha önce Twitter olarak bilinen ve yakın zamanda X olarak yeniden markalanan sosyal medya platformu, 2011 ve 2014 yılları arasında sitede yayınlanan görüntüleri göstermekte sorun yaşıyor.

Bu sorun Cumartesi günü X kullanıcısı Tom Coates'in Ellen DeGeneres'in 2014 yılında Oscar töreninde paylaştığı ve kısa sürede "en çok retweet" rekorunu kıran ünlü öz çekiminin artık görüntülenmediğini belirtmesiyle ortaya çıktı.

Twitter (X) logosu tekrar değişti! İşte yeni hali

Twitter'ın yerleşik URL kısaltıcısı kullanılarak kısaltılmış bağlantılar da düzgün çalışmıyor. Kaybolan görüntüler geri gelmeye başlasa bile bu bunun sadece basit bir hata olduğu anlamına gelmiyor. Bazı uzmanlara göre X ekibi bir şeyi test etti ve tepki alınca geri adım attılar.

Twitter 2011 yılına kadar dahili olarak resim yüklemeyi desteklemiyordu, bu nedenle o tarihten önce yardımcı bir dizi resim yükleme hizmeti ortaya çıktı. Bunlardan biri olan TwitPic, 2014 yılında kapandı. Dolayısıyla bu barındırılan görseller çoktan yok oldu, ancak şimdi de 2011-2014 yılları arasında doğrudan Twitter'a gönderilen görsellerin de yok olduğu görülüyor.

Bir görüşe göre, şirket yakın zamanda gerçekleştirdiği yeniden markalama çalışması kapsamında siteyi X.com'a taşımaya çalışırken bir şeyler fena halde ters gitti. Bu durumun Twitter'ın bağlantılar için önizlemeler gösteren ve 140 karakter sınırını etkilemeden fotoğraf eklenmesine izin veren "gelişmiş URL zenginleştirme" özelliğini eklediği zamana denk geldiğine dikkat çekelim.

Dolayısıyla 2016'dan sonra doğrudan Twitter'a gönderilen görüntülerin etkilenmediğini ve bu nedenle platformda hala görüntülenebilir olduğu düşünülüyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, X'teki eski görüntülerin neden gösterilmediği tam olarak bilinmiyor ve muhtemelen çok geçmeden geri yüklenecekler.