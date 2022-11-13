Elon Musk: Twitter iflas bayrağını çekebilir!

Elon Musk, bir toplantıda sırasında Twitter için bu şekilde devam ederse yakın zamanda iflas edeceğini söyledi!

Elon Musk, uzun süren uğraşlar üzerine Twitter'ı satın almayı başardı. Fakat Tesla ve SpaceX'in kurucusu sosyal medya alanında istediğini bulamadı. Daha önce şirketin gelirleri nedeniyle çarpıcı açıklamalar yapan ünlü iş insanı, Twitter için iflas açıklamasında bulundu! Haberin detaylarında hep birlikte göz atalım.

Elon Musk, Twitter'ın iflas başvurusunda bulunabileceğini açıkladı!

Elon Musk, Twitter'ı satın almadan önce sosyal medya platformunu sahte hesaplardan temizleyeceğini ve sonrasında daha özgür bir alan yaratacağını açıklamıştı. Fakat satın aldıktan sonra para ödeyen bütün hesapların mavi tike ulaşması sonucu bir kargaşa yaşandı. Bazı sahte hesaplar ücret ödeyerek ünlü isim ve markaların yerine geçti. Ek olarak Elon Musk'ın Twitter'ı satın alır almaz üst düzey yöneticiler dahil binlerce kişiyi işten çıkarması sonucunda güvensizlik ortamı yaratmasına neden oldu.

Elon Musk, bu sorunlarla uğraşırken büyük markalar Twitter'ın büyük gelir kaynağını oluşturan reklamları durduracağını açıkladı. Başta otomobil markalarının açıklamasından sonra teknoloji devi Apple de "güvensizlik" nedeniyle reklamları durduracağını belirtti.

Twitter'a bir darbe de Apple'dan! Elon Musk üzgün

Gizchina'nın haberine göre Elon Musk, bir toplantı sırasında eğer durum düzelmezse Twitter'ın yakın zamanda iflas başvurusunda bulunacağını açıkladı. Bunun dışında ünlü iş insanı, geçtiğimiz günlerde platformun şimdiye kadarki en yüksek kullanıcı sayısında ulaştığını ve bu yüzden sunucuların yanabileceğini belirten bir açıklama yapmıştı.

Ek olarak Elon Musk'ın Twitter üzerinden para kazanmak için yeni özellikler üzerinde çalıştığı ve bu nedenle işten çıkardığı bazı çalışanlarını geri çağırdığı da ortaya çıkan haberler arasında. Fakat çalışanların geri dönüp dönmediği henüz bilinmiyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk'ın açıklamalarında doğruluk payı var mı yoksa şirket iflas etmek üzere mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.