Elon Musk, Twitter'ı X Premium ile yeni katmanlara bölüyor

Elon Musk milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Twitter'ı almasıyla birlikte bir dizi yeniliğe imza attı. İsmini her şey anlamına gelen 'X' olarak güncelledi. Logosunu değiştirdi. Kısaca platformda Twitter'a ait her şeyi rafa kaldırdı. Ayrıca bazı özellikleri de sadece Premium abonelerine özel olarak güncelliyor. Ancak bununla da yetinmeyen Musk, eski köye yeni adet getirmeye devam ediyor. Musk, X Premium ücretli hizmetini farklı katmanlara bölerek genişletmek için hazırlık yapıyor. İşte detaylar…

X Premium, reklamları tamamen kaldırarak yeni katmanlara bölünecek!

X Premium isminden bugünlerde sıklıkla söz ediliyor. Normalde ücretsiz olan platform için aboneler, düzenli ücret ödeyerek bazı ayrıcalıklara sahip oluyor. Peki bu yeniliği de mi Elon Musk getirdi? Tüm değişiklikler onun ismiyle anılsa da abonelik kavramını şirket el değiştirmeden önce zaten vardı. Yalnızca ismi farklıydı. Herkes bu sistemi ilk olarak Twitter Blue ismiyle tanıdı.

X Premium için ödeme yapanlar, diğer kullanıcılardan biraz daha ayrıcalıklı Musk için. Premium aboneleri, uygulama simgesini özelleştirme imkanına sahip. Ayrıca gönderileri düzenleme düğmesi, metin biçimlendirme gibi özelliklere erişebilir. Hatta daha uzun gönderiler ve videolar yayınlayabilir. Bununla birlikte X Pro'ya (eski adıyla TweetDeck) erişim sağlayabilir. Ayrıca Musk, kullanıcıların merakla beklediği görüntülü ve sesli görüşme özelliğini yalnızca Premium abonelerine özel olacağını duyurdu.

Şu anda X Premium aboneleri, platformu kullanmak için diğer kullanıcılara kıyasla daha az reklam görüyor. Ancak gelecekte Musk, kullanıcılara reklamları tamamen ortadan kaldırma seçeneği sunacak. Tabii ki her şeyin bir bedeli var. Premium aboneliğini katmanlara ayıracak. ve hiç reklam görmeden platformda özgürce gezmek isteyen kullanıcılardan daha yüksek bir fiyat talep edecek.

X uygulamasının en son sürümü üç yeni X Premium katmanını olması planlanıyor. Basic, Standard ve Plus. Temel katmandaki kullanıcılar platformu kullanırken reklamları düzenli olarak görmeye devam edecek. Standart katmanda platform, daha az reklam gösterecek. Plus katmanında ise platform, reklamları tamamen ortadan kaldıracak.

X Premium will be broken up into 3 tiers: Premium Basic – Full Ads Premium Standard – Half Ads Premium Plus – No Ads pic.twitter.com/I0CyaQf2ME — Aaron (@aaronp613) October 5, 2023

Abonelik ücretlerine gelirsek X Premium kullanıcıları ayda 8 dolar ödüyor. Eğer iOS veya Android'deki X uygulaması üzerinden abone olursanız ödeyeceğiniz ücret artıyor. Çünkü App Store ve Google Play Store yüzde 30 komisyon bedeli alıyor. Abonelik ücreti haliyle 11 dolara yükseliyor. X'in bu yeni katman uygulaması için belirlediği ücretler ise henüz kesinleşmedi. Ayrıca mevcut aboneleri hangi düzeye taşıyacağı da halen belirsizliğini koruyor.