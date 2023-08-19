Elon Musk, Twitter'ı spam ve bot hesaplara karşı korumak için kimlik doğrulama getirecek

Elon Musk, Twitter'ı satın alma döneminde platformdaki spam ve bot hesaplara savaş açacağını söyledi. Twitter, Blue abonelikleri için kimlik doğrulama yapacak.

Elon Musk, Twitter'ı satın alma döneminde platformdaki spam ve bot hesaplara savaş açacağını söyledi. Bunu nasıl yapacağını açıklamamış olsa da, birçok sosyal medya platformunun kimlik doğrulama şartlarına sahip olduğunu biliyoruz. Twitter'da şu anda sınırlı bulunan kimlik doğrulama, Musk'ın kararıyla genişliyor olabilir.

Twitter, Blue abonelikleri için kimlik doğrulama yapacak

Twitter (veya yeni adıyla X) kullanıcılardan kimlik bilgilerini istemeye başladı. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre X, Blue (veya X Premium) kullanıcıların kimlik ve selfie fotoğraflarını göndermelerini gerektiren yeni bir doğrulama sürecini devreye aldı.

Platformun bu kararı, Blue aboneliğiyle birlikte her kullanıcıya mavi tik verilmesinden sonra alınmaya başlandı. Gerçek kişileri taklit eden hesaplar, bir süre önce platformda kaosa yol açtı. Kimlik doğrulama süreci ise yeni bir kaosun önüne geçecek.

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Paylaşılan bilgilere göre kimlik bilgilerini yükleme hizmeti İsrail merkezli Au10tix tarafından yürütülecek. Twitter kullanıcılarının bilgilerini işleyecek olan platform, 30 gün boyunca kimlik ve selfie çekimlerini saklayacak.

Kullanıcıların ehliyet ya da pasaport gibi resmi kimliklerinin yanı sıra, X uygulamasından çekilmiş selfie göndermeleri de isteniyor. Kimlik doğrulama işleminin tamamlanmasının ise 5 dakika sürmesi gerekiyor. Bu süre aşılırsa, fotoğrafları tekrar yüklemek zorunlu olacak.

Daha önce Elon Musk, kendi profilini "ID Verified" olarak güncelledi. Ayrıca hesabının "M.Ö. 3000'den beri doğrulandığı" şakasını yaparak yaklaşan değişikliklerin ipuçlarını verdi. Bu hamle ile Musk, mavi tik yüzünden oluşan karışıklığın önüne geçmek istiyor.

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