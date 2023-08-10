Elon Musk, Twitter eşyalarını açık artırmayla satışa çıkarıyor

Elon Musk, Twitter'ın X olarak yeniden markalaşma sürecinde ofisindeki eşyaları açık artırmaya sunuyor. Twitter kuşu, hashtag işareti ve diğer hatıra eşyaları müzayedeyle satılacak.

Elon Musk, X şirketinden "Twitter" ismini silmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Twitter yerine X logosuna ve ismine geçiş yapan platform, ikonik eşyalarını kullanmayı da bırakıyor. Elon Musk, Twitter ofisindeki kuş, masa, sandalye, hashtag işareti gibi birçok eşyayı açık artırmayla satışa çıkardığı belirtildi.

Twitter kuşu, hashtag işareti ve daha fazlası açık artırmaya çıktı

Elon Musk, San Francisco'daki ofisi boşaltmak da dahil olmak üzere Twitter'ı X olarak yeniden markalaştırma sürecinde. Bu yeniden markalaşmanın bir parçası olarak ise 12 Eylül'den itibaren ofisteki eşyalar açık artırmaya sunulacak. Hatıra eşyaları, müzik ekipmanları, plaklar ve birçok Twitter ürünü satılacak.

İnternet üzerinden yürütülecek açık artırma, "Twitter Yeniden Markalaşıyor: Hatıra Eşyaları, Sanat Eserleri, Ofis Varlıkları ve Daha Fazlasını İçeren Çevrimiçi Müzayede!" şeklinde adlandırıldı. Twitter ofislerinde kullanılan çok sayıda gitar, davul seti, amfi ve klavye koleksiyon ürünü olarak sunulacak.

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Müzayedede müzik eşyaları ve plakların yanı sıra San Francisco'daki genel merkezde bulunan Twitter markalı çeşitli tabelalar, logolar, ofis mobilyaları ve çeşitli eşyalar da yer alacak. 12 Eylül tarihinde düzenlenecek müzayede, 25 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip.

X'teki değişiklikleri hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Elon Musk, açık artırmayla ilgili henüz açıklamada bulunmadı.

Şirket, bu yılın başlarında da ofisi küçültme çalışmaları kapsamında benzer bir açık artırma düzenlemişti. Hatta bu açık artırma sonrasında Elon Musk'ın ofisteki bitkileri çalışanlara satmak istediği ortaya çıkmıştı.

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