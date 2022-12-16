Elon Musk Twitter'dan takip etti: Kripto Para borsası oynadı!

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra sosyal medya platformunda eskiye oranla daha çok aktif olmaya başladı. Ünlü iş insanı, deyim yerindeyse Twitter üzerinden kripto para piyasasına yön verdi. Elon Musk, takibe aldığı OKX borsasının resmi hesabıyla kısa süre içinde yerel tokeni OKB gün içinde yükselişe geçti.

Elon Musk, OKX'in yerel tokeni OKB için yüzde 5 artış sağladı

Elon Musk'ın OKX kripto para borsasının resmi Twitter hesabını takip etmesiyle yerel tokeni OKB yüzde 5 oranında artış yaşadı. Musk'ın bu hamlesi, kısa süre içinde kripto para piyasasını canlandırdı. Sosyal medya üzerinde de kısa süre içinde odak noktası olan bu hareket, birçok kişinin OKX kripto borsasına ilgi duymasını sağladı.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasını destekleyen Binance ise hala Elon Musk tarafından takip edilmiyor. Aynı şekilde Binance CEO'su CZ de hala ünlü iş insanının takibinde değil. Öte yandan OKX, Elon Musk'ın Twitter üzerinden takip ettiği tek kripto para borsası konumunda.

Elon Musk, hakkında haber yazan gazetecileri Twitter'dan banladı!

Öte yandan iş insanı, Twitter üzerinden kripto para borsasına ilk kez yön vermiyor. Musk, daha önce şaka amaçlı yaratılan ve "köpek parası" olarak kabul edilen Dogecoin için de benzer yükselişlere neden oldu. Elon Musk, açıkça bu coine destek verdiğini belirtirken daha önce bunu eğlenmek ve biraz para kazanmak için yaptığını belirtmişti. Hatta Dogecoin için Bitcoin'den yüksek potansiyelde olduğunu düşündüğünü de açıklamıştı.

Dünyanın en zengin iş insanının bu hamlede bulması ise kripto para analistlerini yükselme konusunda harekete geçirdi. Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk bu tarz hamlelerle kripto dünyasına yön veriyor mu? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.