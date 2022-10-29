Elon Musk, Twitter'dan men edilen kullanıcılar için açıklama yaptı!

Elon Musk, Twitter için girdiği savaşta galip gelerek sonunda satın aldı. Tesla ve SpaceX kurucusu, uzun süredir şirketi satın almak için uğraş veriyordu. İlk olarak Mart ayında satın almak istediğini belirten iş insanı, satın alma işlemini nihayet dün tamamladı. En başından beri platformun özgür ve dijital bir şehir olmasını isteyen Musk'ın Twitter 'daki yasaklı hesaplar için ne yapacağı konuşuluyordu. Bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bu konuda neler yapacaklarını paylaştı. Haberin detaylarına göz atalım.

Twitter'daki yasaklı hesaplar, hemen geri dönemeyecek!

Bloomberg, bugün paylaştığı haberlerde Elon Musk'ın kısa sürelik Twitter CEO'su olacağını ve yasaklı kişilerin geri dönmesi için izin vereceğini paylaştı. Elon Musk'ın satın alımı sonrasında ve Bloomberg'in de haberleri doğrultusunda özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump hayranları kutlama yapmaya başladı. Fakat Elon Musk, bu haberlerden sonra bunun hemen gerçekleşmeyeceğini ve belirli kriterleri olacağını belirtti.

Twitter'ın Elon Musk sonrası ilk özelliği belli oldu!

Ünlü iş insanı, Twitter'dan men edilen kişiler için bir içerik denetleme konseyi oluşturacağını açıkladı. Farklı bakış açılarından oluşacak bu grup, yasaklı hesapların Twitter'a dönüp dönmeyeceği konusunda toplanacak. Twitter'ın yeni sahibi, içerik konseyi oluşmadan ve toplanmadan önce yasaklı hesapların aktif hale gelmeyeceğini belirtti.

Elon Musk ayrıca Twitter'ı satın alır almaz CEO Parag Agrawal, CFO Ned Segal ve hukuk sorumlusu Vijaya Gadde'yi işten çıkardı. Vijaya Gadde, Donald Trump'ın hesabını askıya almada önemli rol oynamıştı. Ek olarak kovulan bu isimlerin şirkete bir daha dönemeyecekleri konuşuluyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter'dan men edilen hesaplar geri dönmeli mi yoksa içerikler kontrol altında mı tutulmalı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.