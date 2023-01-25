Elon Musk, Twitter'daki ismini değiştirdi!

Twitter'ı satın aldıktan sonra tüm radarını sosyal medyaya çeviren Elon Musk, yine gündemde. Milyarder iş insanı, platformdaki görünür ismini değiştirdi. Henüz yeni ismiyle ilgili olarak açıklamada bulunmamış olsa da, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Elon Musk'ın yeni Twitter ismi: Mr. Tweet

Elon Musk'ın platformdaki ismini değiştirerek "Mr. Tweet" haline getirdiği fark edildi. Kullanıcı adı hala @elonmusk olsa da, görünür ismini değiştirmesi sosyal medyada merak uyandırdı. Daha önce kendisini ifade özgürlüğü mutlakiyetçisi olarak adlandıran Musk, paylaşımlarıyla gündem yaratmaya devam ediyor.

Elon Musk, iş başarılarına ek olarak özgürlüğe önem vermesiyle de tanınıyor. Bir süre önce kendini ifade özgürlüğü mutlakiyetçisi ve "technoking" (teknolojinin kralı) olarak ilan etmişti. Ayrıca kripto paralar ile ilgili paylaşım yaptığı dönemlerde Dogecoin'e yönelik bazı unvanlar kullanmıştı.

shiftdelete.net/-reklam-politikasindan-sikayetci

Mr. Tweet isminin kalıcı olup olmayacağını bilmiyoruz. Ancak Musk'ın Twitter'dan sık sık espri içerikli paylaşımlar yaptığını ve şakayla karışık açıklamalarda bulunduğunu hatırlatmak lazım. Görünür ismini Elon Musk'a çevirip çevirmeyeceği belirsiz.

Musk'ın daha önce yöneticilik görevini sevmediğine dair demeçler verdiğini de biliyoruz. Hatta bir açıklamasında, "Tüm sıfatlar temelde uydurma. Yani CEO, CFO baş hukuk müşaviri… Bunların hiçbir anlamı yok, hepsi uydurma unvanlar" demişti.

Twitter'ın son zamanlarda Blue aboneliğiyle uğraştığını biliyoruz. Şirketin yeni abonelik hizmeti Twitter Blue ile reklam sayısını azaltmak ve daha fazla kişiselleştirilmiş reklam görmek mümkün. Ancak Musk'ın açıklamasına göre, yenilenen abonelikle birlikte "sıfır reklam" politikasına geçilecek.

Peki siz Elon Musk'ın yeni Twitter ismi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.