Elon Musk, Twitter'da görüntülü ve sesli görüşmeleri ücretli hale getiriyor

Elon Musk, Twitter'ın yeni özelliği olan görüntülü ve sesli görüşmeleri sadece ödeme yapan kullanıcılara açacağını duyurdu. Bu özellik X Premium aboneleri için güncellenecek ve ücretsiz kullanım sona erecek.

Musk yine yaptı yapacağını. Şirketin CEO'su her geçen gün başka bir yeniliğe imza atıyor. Musk, Twitter'a ait her şeyi tarihe gömmek istiyor. Bu defa da görüntülü ve sesli görüşmeler özelliğine el attı. Birçok platformda ücretsiz bulunan görüntülü ve sesli görüşmeler özelliği X eski ismiyle Twitter'da artık ücretli olacak. Bu özellik sadece ödeme yapan kullanıcıların kullanımına açılacak.

X'teki görüntülü ve sesli görüşmeler yalnızca ödeme yapan abonelere yönelik olacak!

Elon Musk Twitter olarak bilinen platform X'i "her şey" uygulamasına dönüştürmek istediğini defalarca dile getirdi. Bu hedefini gerçekleştirmek ve Twitter ismini rafa kaldırmak için de elinden geleni ardına koymadı. Şirketin bu yönde attığı adımlardan biri de hiç şüphesiz sesli ve görüntülü görüşme özelliğidir. Şirket temmuz ayında bu yeni özelliği duyurdu. Tüm dünya bu özelliği merakla beklerken acı haber geldi.

Ne yazık ki X uygulamasının en son sürümünde bu önemli yeni özellik herkes için olmayacak. Yeni koddan edinilen bilgilere göre bu özellik sadece Premium abonelerini kapsayacak. X'in Premium abonelik hizmeti için ayda 8 dolar ödeyen 1 milyon kullanıcı var. Sesli ve görüntülü görüşme özelliğinden yalnızca onlar faydalanacak.

X (Twitter), kullanıcıların çok kullandığı özelliği kaldırıyor!

Konu ile ilgili detaylar Chriss Messina'nın paylaşımıyla ortaya çıktı. Chris Messina, hashtag kavramının fikir babasıdır ve teknoloji ile ilgili bilgiler paylaşır. X uygulamasında sesli ve görüntülü telefon görüşmesi özelliğiyle ilgili bulduğu kodun ekran görüntülerini Threads hesabında paylaştı. X kodunda "Sesli ve görüntülü aramalarla mesajlaşmayı bir sonraki seviyeye taşıyın. Özelliği açın ve ardından onu kiminle rahatça kullanabileceğinizi seçin." yazıyor. Ayrıca "Sesli ve görüntülü aramalar premium bir özelliktir" ifadesi de göze çarpıyor. Kısacası Musk erişim kazanmak için abone olma zorunluluğu getiriyor.

Bu özelliği X Premium aboneleri için güncelleyen şirket, artık platformu ücretli hale getirmeyi mi amaçlıyor? Eğer öyleyse bu durum X kullanıcılarının davranışını nasıl etkileyecek? Görünen o ki bu durum Threads ile olan rekabeti kızıştıracak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.