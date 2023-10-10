Elon Musk, Twitter'da Doğrulanmamış Hesapların Yanıt Verme Özelliğini Engelledi

Elon Musk, Twitter'ın yeni sahibi olmasından bu yana birçok yenilik yaptı. Yeniliklerin yanı sıra dikkat çeken özellikler de platforma gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de doğrulanmamış hesapların gönderilere yanıt vermesinin engellemek oldu. İşte detaylar!

Elon Musk, Twitter'ın (X) yeni sahibi olmasından bu yana birçok yenilik yaptı. Yeniliklerin yanı sıra dikkat çeken özellikler de platforma gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de doğrulanmamış hesapların gönderilere yanıt vermesinin engellemek oldu. Peki, yeni X yanıt verme özelliği ne işe yarıyor? İşte detaylar!

Doğrulanmamış hesaplar X'te cevap veremeyecek!

Ünlü iş insanı Elon Musk, X'i ( Twitter ) satın almasından bu yana birtakım değişiklikler yaptı. Bunlardan en dikkat çekeni ise Twitter Blue için ücretli doğrulamayı başlatmasından yaklaşık 11 ay sonra geldi. Söz konusu değişikle birlikte isteyen kullanıcılar belirli bir ücret ödeyerek mavi rozetli hesap olabiliyor.

Sadece doğrulanmış hesapların yanıt verme seçeneği aktif oldu. Sebebi, gerçek kişilerin yanıt vermesi ve manipülasyonun engellenmesi olabilir. Canlı test için bu iletiyi gönderiyorum ???? Sizin fikriniz nedir? Bu platform için güzel bir yenilik oldu mu? pic.twitter.com/Dvd5eW7zHg — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) October 9, 2023

Şimdi ise X, yeni bir özelliğini aktif etti. Buna göre platformdaki kullanıcılar, gönderilerini yanıtlayacak kişilerin yalnızca doğrulanmış hesaplarla sınırlayabilecek. Bu da kullanıcıların kendi hedef kitlelerini kontrol etmelerine imkan tanıyor.

Elon Musk'ın X için hedefi belli oldu! Tasarım değişiyor

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca test edilen özelliğin amacı ise kandırmayı ve yanlış bilgilendirmeyi azaltmak. Yakın zamanda X, kullanıcılarının sadece yüzde 20'sinin sürekli bir şeyler paylaştığını belirtti. Bununla birlikte platformdaki etkileşimin büyük çoğunluğu ise yanıtlardan ve alıntılardan geliyor.

Tüm bunlar göz önüne alındığında X kullanıcılarının kısıtlamayla karşı karşıya kalması platform için olumsuz sonuçlar da ortaya çıkarabilir. Öte yandan birçok kullanıcı aldıkları yanıt sayısının en üst düzeyde olmasını ister. Bundan dolayı da çoğu kişi için hedef kitleyi sınırlamak cazip olmayacak gibi duruyor. Oraya çıkan bu durum ise kullanıcıları arada bırakacak nitelikte.

Peki, siz X yanıt verme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni özellik nasıl sonuçlar ortaya çıkarır? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!