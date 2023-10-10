Elon Musk, Twitter'da Beğeni ve Repost Sayılarını Kaldırmayı Planlıyor

Twitter'ı satın alan Elon Musk, platformun tasarımını değiştirmeye devam ediyor. Musk, ana sayfada beğeni ve repost sayılarını kaldırmayı planlıyor. Bu değişiklik, kullanıcıların etkileşim kurma şeklini etkileyebilir.

Twitter'ı satın aldığından bu yana ismi dahil olmak üzere platformun tüm özelliklerini değiştiren Elon Musk, şimdi de tasarıma el atıyor. Ana sayfada "çok fazla sayı" olduğunu düşünen CEO Musk, gönderilerin beğeni ve repost (eski adıyla retweet) sayılarını kaldırmayı planlıyor.

X ana sayfasından beğeni ve repost sayısı kaldırılabilir

Elon Musk'ın son değişiklik kararı, kullanıcıların platformda etkileşim kurma şeklini etkileyebilir. CEO; beğeni, repost ve paylaşım gibi özelliklerin sayısını ana sayfadan kaldırmayı planlıyor. Bu, gönderilerin beğeni sayısının gizleneceği anlamına geliyor.

Şu anda etkileşim sayıları, her tweet'in altında belirgin şekilde gösteriliyor. Ancak Musk bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtta, şirketin beğenmek için çift dokunma gibi etkileşimlere geçiş yapacağını söyledi.

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Ana sayfada görülecek tek sayısı ise tweet'lerin görüntülenme miktarı olacak. Musk'ın temel amacı ise ana sayfadaki okunabilirliği arttırmak üzerine kurulu. Etkileşim sayılarının tweet'e tıklandığında görülebileceğini de hatırlatalım.

Bazı kullanıcılar ekstra adımın, zaman içinde kullanıcı etkileşimini azaltabileceğini düşünüyor. Bir tweet'in popülerliğine ilişkin sayıları görmek etkileşimleri daha artırmaya yardımcı olabiir. Örneğin, reklamverenler kampanya başarısını ölçmek için etkileşim verilerine güveniyor.

Musk geçtiğimiz haftalarda benzer bir değişiklik yaparak, tweet'lerdeki tam sayıları göstermek yerine etkileşimleri yuvarlamaya başladı. Yani 2498 beğeni rakamı otomatik olarak 2,5 bin beğeni şeklinde görüntüleniyor.

Peki siz X için beğeni sayısı kaldırma kararı hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.