Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra adeta bir kimlik değişimi yaşayan Twitter bir türlü gündemden düşmüyor. Özellikle son dönemde platforma getirdiği kısıtlamalarla ve yönetim tarzıyla kullanıcıların tepkisini çeken Musk, görünüşe göre bu değişimi daha da devam ettirmeyi planlıyor. İş insanı, kısa süre önce yaptığı açıklamada Twitter adı ve logosunun değişeceği imasında bulundu.

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra adeta bir kimlik değişimi yaşayan Twitter bir türlü gündemden düşmüyor. Özellikle son dönemde platforma getirdiği kısıtlamalarla ve yönetim tarzıyla kullanıcıların tepkisini çeken Musk, görünüşe göre bu değişimi daha da devam ettirmeyi planlıyor. İş insanı, kısa süre önce yaptığı açıklamada Twitter adı ve logosunun değişeceği imasında bulundu.

Elon Musk Twitter adı ve logosunu değiştiriyor mu?

Twitter'ın ilk satın alındığı günden bu yana geçirmiş olduğu kimlik değişimi kimilerinin hoşuna giderken, kimilerinin ise tepkisini çekti. Hatta geçtiğimiz haftalarda Meta'nın kullanıma sunduğu Threads yeni bir platform arayışındaki kullanıcıların ilgisini çekerek 100 milyon kullanıcı barajını aşan en hızlı sosyal medya uygulaması oldu.

Elon Musk, kısa süre önce paylaştığı tweet ile çok yakında Twitter markasına veda edeceklerinin sinyalini verdi. "Yakında Twitter markasına ve tüm kuşlara yavaş yavaş veda edeceğiz" açıklamasında bulunan iş insanı, yapay zeka şirketi xAI'ye de atıfta bulunarak bugün yeterince iyi bir X logosunun gelmesi halinde yarın kullanıma alacaklarını duyurdu.

Twitter, kullanıcılara bir kısıtlama daha getiriyor!

Musk, kullanıcıları ikiye bölen bu açıklamanın hemen ardından paylaştığı gönderiyle olası Twitter logosunu da gözler önüne serdi. Söz konusu videoya baktığımızda ilk saniyelerde görünen mavi kuş logosu bir anda ortadan kayboluyor ve yerine X logosu geliyor.

Elon Musk'ın açıklamasındaki "marka" ayrıntısını da dikkat çekmek gerekiyor. Zira markaya veda edilmesi durumunda logonun yanı sıra platformun isminin de değişmesi kuvvetle muhtemel. Ancak son olarak Elon Musk'ın sürekli karar değiştiren ve şakacı yapısıyla öne çıktığını belirtmek gerekiyor. Bu nedenle resmi açıklama gelene kadar bu açıklamalara şüpheyle yaklaşmak daha sağlıklı olacaktır.

pic.twitter.com/IwcbqMnQtA — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

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