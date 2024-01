Çılgın açıklama ve davranışlarıyla her zaman gündemde kalmayı başaran Elon Musk, şimdi de Tesla'nın geleceği hakkında bir tahminde bulundu. Daha önce Tesla'nın, Apple ve enerji devi Saudi Aramco'nun toplamından daha değerli olacağını söylemişti. Son açıklamasında ise bunu yinelemeyi ihmal etmedi.

Elon Musk: Tesla, beş yılda Apple ve Aramco'dan değerli olabilir

Tesla CEO'su Elon Musk, şirket değerinin önümüzdeki beş yıl içinde nasıl şekilleneceğini ele aldı. Beş yıllık satışların başarılı olması halinde, Apple ve Saudi Aramco'yu geçebileceği yönünde oldukça cesur bir öngörüde bulundu.

I stand by my prediction that, if Tesla executes extremely well over the next 5 years, that the long term value could exceed Apple and Aramco combined — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2023

Twitter'da bir kullanıcı, Tesla hisselerinin "büyük ölçüde gerçek değerinin altında" olduğunu söyleyen bir paylaşımda bulundu. Tesla hisseleri yalnızca geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 130 oranında yükseldi.

Elon Musk ise bu paylaşımı destekleyerek, "Tesla'nın önümüzdeki 5 yıl içinde iyi performans sergilemesi halinde, uzun vadeli değerinin Apple ve Aramco'nun toplamını aşabileceği yönündeki tahminimin arkasındayım" dedi.

Musk'ın tahmini gerçekleşirse Tesla yaklaşılması zor bir şirket haline gelecek. Şu anda pazar değeri açısından Apple 2,99 trilyon dolar ve Saudi Aramco ise 2,13 trilyon dolar civarında. Tesla'nın yaklaşık 778,6 milyar dolar değerinde olduğunu da hatırlatalım.

Kısa süre önce 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin raporlamasını paylaşan Tesla, 23.35 milyar dolarlık gelir bildirdi. Araç teslimatları da bir önceki çeyreğe göre düşüş göstererek 1,8 milyon araç teslim etme hedefine ulaşamadı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.