Elon Musk'tan ültimatom! Kendisini eleştiren çalışanları kovdu

Elon Musk, kendisini eleştirdiği gerekçesiyle dokuz SpaceX çalışanını kovmakla suçlanıyor. İşte Musk'a yönelik yeni iddialar.

Twitter'ı satın aldıktan sonra sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Elon Musk, şimdi de kendisini eleştiren SpaceX çalışanlarını kovmakla suçlanıyor. Daha önce de benzer iddialar ile karşı karşıya kalan Musk'ın başı bu sefer fena ağrıyabilir.

Elon Musk dokuz SpaceX çalışanın kovdu mu?

The New York Times'ta yer alan son rapora göre SpaceX, Elon Musk'ın Twitter'daki davranışları hakkında negatif yorumlarda bulunan dokuz çalışanını işten çıkardı. Musk'ın Twitter'daki açıklamaların şirkete zarar verdiğini söyleyen çalışanlar, yönetimden misilleme aldıklarını söyledi.

Haziran ayında SpaceX çalışanları tarafından şirket yönetimine gönderilen bir mektupta Elon Musk'ın davranışlarına yönelik endişeler dile getirilmişti. Bu mektup sonrasında yaz aylarında beş kişinin işten çıkarıldığını söyleyen eski SpaceX mühendisleri, dokuz kişinin kovulduğunu iddia etti.

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Haziran ayında internete sızdırılan mektupta çalışanlar, "Elon Musk'ın kamusal alandaki davranışları, özellikle son haftalarda bizim için sık sık dikkat dağıtma ve utanç kaynağı haline geldi" diye yazmıştı.

Elon Musk'a yönelik bu suçlama haksız sayılmaz. Twitter'ı satın alan milyarder, geçtiğimiz günlerde kendini eleştiren ve farklı görüşte olan kıdemli bir Twitter mühendisini "kovuldu" şeklinde tweet atarak işten çıkardığını açıkladı.

SpaceX çalışanları, Musk'ı eleştiren bir mektup nedeniyle işten çıkarılmanın yasa dışı olduğunu iddia etti. Yine de, Elon Musk'ın tüm bu iddialar karşısında sessiz kaldığını belirtelim.

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