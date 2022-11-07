Elon Musk'tan Twitter mavi tik kararında geri adım!

Popüler sosyal medya platformu Twitter, mavi tik doğrulama rozeti hakkında geri adım atmış olabilir. Mavi tiki sadece aylık 7,99 dolara Twitter Blue aboneliği alan kullanıcılara vereceğini söyleyen şirket, bir süre daha bu uygulamayı erişime açmayacak. Twitter'ın ABD Kongre ara seçimlerini beklediği iddia edildi.

Twitter'ın ücretli mavi tik kararına ABD ara seçim engeli

New York Times tarafından hazırlanan son rapora göre Twitter, ABD Kongresi gerçekleştirilecek ara seçimlerini bekliyor. Mavi tik doğrulama rozeti kararı, 8 Kasım Salı günü yapılacak seçimlerde karışıklık olmaması adına süresiz olarak ertelenmiş olabilir.

Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya şirketi, yenilenmiş Twitter Blue ile birtakım farklılıklara gitmek istiyor. iOS için Twitter uygulamasını güncelleyen platform, yenilenen sürümünü Pazartesi günü kullanıma sunmayı planlıyordu. Hatta güncelleme notuna göre Cumartesi günü yeni özellikleri test etmeye başladı.

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Uygulamanın güncelleme notu, Twitter'ın kullanıcılara ekstra özellikler sunan Blue aboneliğine doğrulama rozeti eklendiğini gösterdi. Hesabını mavi tik onaylı tutmak isteyen kullanıcılar aylık 7,99 dolar karşılığında Blue aboneliğine katılmak zorunda kalacak.

Fakat ABD Kongre ara seçimleri şimdilik bu kararın önüne geçmiş gibi duruyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana birçok güvenlik uzmanı, Twitter'ın doğrulama kurallarının ara seçimler öncesinde büyük risk yaratacağını belirtti. Siyasi krizi göz önünde bulunduran Twitter, seçim öncesi doğrulama rozeti kaosu çıkarmak istemiyor.

Blue ile birtakım ek avantajlar mümkün hale gelecek. En önemli özelliklerinden biri Tweet'i geri alma olan Blue, kullanıcılar bir tweeti gönderdikten sonra henüz başkaları tarafından görülmeden geri çekme imkanı sağlıyor. Şirket ayrıca maksimum video süresini 2 dakika 20 saniyeden 42 dakikaya çıkaracak.

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