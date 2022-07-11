Elon Musk'tan Twitter'a ters köşe! Alaycı paylaşımı gündem oldu

Elon Musk, gündemi belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın alacağını duyuran Tesla ve SpaceX CEO' Su, şirketin sahte ve spam hesapların sayısı konusunda doğru bilgi vermediği gerekçesiyle ilk başta 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını askıya aldı. Geçtiğimiz günlerde ise yukarıda belirttiğimiz nedenden dolayı tamamen feshetti.

Elon Musk, Twitter ile dalga geçti

Elon Musk, satın alımı tamamen durdurmasının ardından gündemi belirleyen paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Twitter, fesih kararı sonrası Musk'ın şirketi satın alması için yasalar çerçevesinde gerekli adımları atacağını duyurdu. İş insanı da buna atıfta bulunarak platformdan alaycı bir paylaşım yaptı.

pic.twitter.com/JcLMee61wj — Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2022

Elon Musk, sosyal medyaya damga vuran memlerden birisini kendisine uyarlayarak takipçileriyle paylaştı. Gönderide satın alım sürecini ele alan Musk, yasal yollara başvuracağını açıklayan Twitter'ın mahkemede sahte ve spam hesapların sayısını açıklamak zorunda kalacağını ifade etti.

Twitter, sahte Elon Musk hesabını kapattı!

Musk'ın paylaşımında şu ifadeler yer alıyor;

Twitter'ı satın alamayacağımı söylediler.

Daha sonra bot bilgilerini paylaşmaya yanaşmadılar.

Şimdi beni mahkeme yoluyla Twitter'ı satın almaya zorluyorlar.

Ancak mahkemede bot bilgilerini paylaşmak zorunda kalacaklar.

Musk'ın anlaşmayı feshettiğini açıklaması, sürecin direkt olarak bittiği anlamına gelmiyor. Zira bu noktada mahkemeden çıkacak karar belirleyici unsur olacaktır. Ancak bir süre daha Elon Musk ve Twitter ikilemini konuşuyor olacağız.

Bu süreç iki taraf içinde oldukça zorlu geçti. Bir adım ileri, iki adım geri şeklinde gidildi. Özellikle Musk, Twitter'ın kendisiyle paylaştığı verilerin doğru olmadığını iddia etti. Bunun başında ise spam/bot hesap sayısının kendisine yüzde 5 oranında olduğunun söylenmesi geliyor. Zira iş insanının özel araştırmasına göre gerçek sayı bunun 4 katı kadar. İki taraf arasında ipler tam da burada koptu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk mı yoksa Twitter mı haklı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Teknoloji