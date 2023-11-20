Çılgın milyarder Elon Musk, İstanbul-Ankara arasını yarım saate düşürecek olan Hyperloop Alpha projesini duyurdu. Bu proje, saatte 1000 kilometre yol alan bir treni içermektedir. Proje, maglev trenlerine benzer bir teknoloji kullanarak sürtünme kuvvetini minimum düzeye indirerek yüksek hızlara ulaşmayı hedeflemektedir.

Çılgın milyarder Elon Musk geçtiğimiz günlerde yeni bir proje üzerinde olduğunu belirtti. 2020 yılından beri çalışmalarını yürüttüğü "Hyperloop" kavramı üzerinde yoğunlaşan Musk konuyla ilgili yeni bir konsept bildirdi. Saatte 1000 kilometre yol alan bir tren. İsmi de "Hyperloop Alpha". İşte Elon Musk'ın İstanbul- Ankara arasını yarım saate düşürecek olan çılgın projesi ve detayları…

Elon Musk'tan saatte 1000 km yol alan hızlı tren: Hyperloop Alpha!

Bu proje ilk insanlı testini 2020 yılında gerçekleştirdi. O dönem bu kadar yüksek bir hıza ulaşılamadı fakat insanların gözünde bir güven algısı oluşturulmaya çalışıldı. Konuyla ilgili yapılan çalışmalara baktığınızda ilk etapta aklınıza Japonya'da kullanılan maglev trenleri gelebilir. İndüksiyon akımı dediğimiz elektrik akımı ve elektriksel kuvvetler yardımı ile yol alan bu trenler havada giderek ray ve tren arasındaki sürtünmeyi en aza indiriyor.

Bu sürtünme kuvvetinin minimum düzeye inmesiyle birlikte en hızlı gittiği anda havada olan tren hem sarsılma oranlarını hem de sürtünme oranlarını düşürüyor. Burada Musk'ın tasarladığı trene bakarsak çok daha üst düzey bir teknoloji ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmemiz gerekli. Kısa ve net şekilde anlatmamız gerekirse maglev trenlerini bir tüpün içerisine alalım.

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Tabi burada tüp etrafında da elektromıknatısların yer aldığını unutmayalım. Daha sonra bu tüp içerisine her 10 kilometre de bir olacak şekilde büyük hava pompaları ekleyelim. Bu sayede şu an kağıt üzerindeki hesaplara ve Musk'ın verdiği bilgilere göre tüp içerisinde bulunan havanın yüzde 99,9'unu vakumluyoruz. Böylece trenin yol aldığı tüp içerisindeki hava sürtünmesi de ihmal edilebilecek düzeylere yani yüzde 0 noktalarına ulaşıyor.

Bu ilk etapta imkansız gibi gelebilir ancak tren üzerine etki eden hava direncini kaldırmak, indüksiyon akımı ve manyetizma kuvvetlerini kullanarak hızlanacak olan bir maglev benzeri treni saatte 1000 kilometre hızlara kadar ulaşabilir. Burada soru Musk'ın bu treni hayata geçirebilmesi ardından kendi şehirlerimizde nasıl uygulayacağımız? Zira büyük tüpler ve hava vakum pompaları bu işi biraz zor ve maliyetli hale getiren kısımlar.