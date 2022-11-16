Elon Musk'tan mobbing: Twitter 2.0 dönemi başlıyor!

Elon Musk, Twitter 2.0 olarak adlandırdığı yeni dönemle ilgili çalışanlarına yol ayrımında olduklarına dair e-posta gönderdi.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte şirkette hemen hemen her gün sansasyonel bir olay yaşanıyor. Musk'ın otoriter tutumu ve köklü değişim planları, şirket içinde kaosun eksik olmamasına yol açıyor. Görünen o ki şirket önümüzdeki günlerde de epeyce bir gerilim yaşayacak.

Twitter 2.0 hakkında Musk: "Ya kıdem tazminatı ya da yoğun ve uzun çalışma saatleri"

Elon Musk, Twitter'ın başına geçer geçmez ilk iş olarak şirketteki üst seviye yöneticileri kovmuştu. Şirketteki çalışan sayısını çok bulan iş adamı, bazı çalışanlarla yollarını ayırmıştı. Görünen o ki kalanları da zor günler bekliyor.

Elon Musk, Twitter çalışanlarına kelimenin tam anlamıyla mobbing (bezdiri) uyguluyor. Fenomen iş insanı, bir e-postayla çalışanlarına ültimatom verdi. Platformdaki yeni dönemi Twitter 2.0 tanımlayan Musk, çalışanlarından ya ayrılmalarını ya da yoğun çalışma saatlerine hazırlıklı olmalarını istedi. İşte gönderdiği e-postadaki ifadeleri;

Twitter çalışanları, bugün mesai bitimine kadar üç aylık bir kıdem tazminatıyla ayrılabilir veya "yüksek yoğunlukta uzun saatler" politikasını taahhüt edebilir. Twitter 2.0, 17: 00 ET'de başlıyor. Yeni Twitter'ın bir parçası olmak istediğinizden eminseniz, lütfen aşağıdaki bağlantıdan evet'i tıklayın.

Elon Musk, kendisine karşı çıkan çalışanını Twitter'dan kovdu!

Musk'ın fevri davranışları bununla da sınırlı değil. Elon Musk'ın Twitter'da attığı bir tweet üzerine Eric Frohnhoefer adlı çalışan uzun süredir şirkette çalıştığını ve iş insanının verdiği kararın yanlış olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. İkili arasında süren karşılıklı paylaşımda Elon Musk, Eric Frohnhoefer'i Twitter üzerinden kovdu.

Öte yandan şirket içinde Musk'ın liderliği sorgulanıyor. Elon Musk, geçtiğimiz hafta birçok Twitter çalışanını işten çıkarmıştı. Ancak, üzerinden çok geçmeden kovduğu bazı çalışanlarını geri getirmek istedi. Öyle ki kovulan çalışanlara sonradan muhtaç olduğunu fark etmesi, Musk'ın şirket politikasının tamamen plansız şekilde ilerlediğini düşündürüyor.