Elon Musk'tan dünya liderlerine mesaj: Kendi tweetlerinizi kendiniz atın!

Geçtiğimiz yıl sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, yapmış olduğu açıklamalarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İş insanı son olarak Dubai'deki Dünya Hükümet Zirvesi'ne görüntülü görüşme yoluyla katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Musk'ın konuşmasının bir bölümünde söylediği dünya liderlerinin kendi tweetlerini kendileri atması gerektiği sözü dikkat çekti.

Elon Musk: Ceo'lar ve devlet görevlileri tweetlerini kendileri atmalı

Elon Musk, son yılların en çok konuşulan kişilerinden birisi. İş insanı yaptığı açıklamalarla ve faaliyetleriyle sürekli gündemde ve kısa süre önce bunlara bir yenisini ekledi. Musk, Dubai'deki 2023 Dünya Hükümet Zirvesi'ne uzaktan bağlandı ve konsepte yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BREAKING: @ElonMusk says he recommends Government officials and leaders should speak in their own voices: "I think people should speak in their own voice. I would encourage CEOs, legislators, to speak authentically.. Do the tweets yourself and convey your message directly" pic.twitter.com/3BSkG2nXrg — ALX ???? (@alx) February 15, 2023

Şu sıralar Twitter ile gündemden düşmeyen iş insanı, kendisine yöneltilen devlet görevlileri Twitter'ı nasıl kullanmalı sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. Musk, bu noktada "Bence insanlar kendi sesleriyle konuşmalı. Ceo'ları ve devlet görevlilerini kendi sesleriyle konuşmaları için teşvik ediyorum. Tweetlerinizi kendiniz yayınlayın ve mesajınızı doğrudan iletin" ifadelerini kullandı.

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Elon Musk'ın Twitter'a CEO arayışıyla ilgili önemli gelişmeler de yaşanıyor. İş insanı, henüz tam olarak belli olmasa da bu yılın sonlarına doğru yeni CEO'nun görevine başlayacağını düşünüyor. Hatırlanacağı üzere Musk, geçen aylarda bir anket düzenlediği anketle kullanıcılarına Twitter CEO'luğunu bırakmalı mıyım sorusunu sormuştu. Ankete oy verenlerin yüzde 57'sinden fazlası görevi bırakmasını isteyince Twitter için yeni CEO arayışı başladı.

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